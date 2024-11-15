https://sputnik-georgia.ru/20241115/administratsiya-prezidenta-gruzii-potratila-na-komandirovki-pochti-polmilliona-290911406.html

Администрация президента Грузии потратила на командировки почти полмиллиона

Администрация президента Грузии потратила на командировки почти полмиллиона

Sputnik Грузия

Общий бюджет президентской администрации на 2024 год – 9,6 миллиона лари 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T14:24+0400

2024-11-15T14:24+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Администрация президента Грузии Саломе Зурабишили с января по сентябрь потратила на командировки внутри страны и за ее пределами 463 134 лари (около 170 тысяч долларов). Речь идет о расходах на командировки как самой Зурабишили, так и сотрудников администрации. Траты на зарубежные поездки составили 444 999 лари, а на командировки внутри страны – 18 135 лари. Общий бюджет администрации президента на 2024 год составляет 9,6 миллиона лари, из которых более 3,9 миллиона лари предназначено для заработной платы президента и сотрудников администрации. Годовая заработная плата президента Грузии – 84 220 лари. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 ноября составляет 2,7334 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили