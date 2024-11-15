https://sputnik-georgia.ru/20241115/dozhd-sneg-i-shtorm-na-more--sinoptiki-o-pogode-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-290915828.html
Дождь, снег и шторм на море – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Дождь, снег и шторм на море – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Sputnik Грузия
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний 15.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-15T20:48+0400
2024-11-15T20:48+0400
2024-11-15T20:48+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282117913_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_95a2deeae7bfed5d96d65eb8f0b6669c.jpg
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют дождь, сильный ветер и снег на большей части территории страны, в том числе и четырехбалльный шторм на море 16 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По информации синоптиков, дождь ожидается на большей части Западной Грузии и западных районах Восточной Грузии, а в высокогорьях – снег, местами сильный. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках Западной Грузии, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282117913_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_54fffc69b802c138ef305969f16c6909.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Дождь, снег и шторм на море – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют дождь, сильный ветер и снег на большей части территории страны, в том числе и четырехбалльный шторм на море 16 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
По информации синоптиков, дождь ожидается на большей части Западной Грузии и западных районах Восточной Грузии, а в высокогорьях – снег, местами сильный.
Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках Западной Грузии, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний.