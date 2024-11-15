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Дождь, снег и шторм на море – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни

Дождь, снег и шторм на море – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни

Sputnik Грузия

Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T20:48+0400

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2024-11-15T20:48+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют дождь, сильный ветер и снег на большей части территории страны, в том числе и четырехбалльный шторм на море 16 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По информации синоптиков, дождь ожидается на большей части Западной Грузии и западных районах Восточной Грузии, а в высокогорьях – снег, местами сильный. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках Западной Грузии, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии