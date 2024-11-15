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Грузия проведет презентацию "Среднего коридора" в Азербайджане
Грузия проведет презентацию "Среднего коридора" в Азербайджане
Sputnik Грузия
Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы 15.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-15T19:36+0400
2024-11-15T19:36+0400
2024-11-15T19:36+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Грузия на высоком уровне проведет презентацию отчета по развитию "Среднего коридора" в столице Азербайджана Баку 20 ноября в рамках XXIX Конференции ООН по изменению климата, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. По его словам, для развития маршрута "Средний коридор" работа ведется по многим направлениям. "Это связано с инвестициями в общественную инфраструктуру в целом, а также с вопросами управления. Это связано с координацией на высоком уровне между странами. И я думаю, что в будущем Средний коридор станет еще более привлекательным и конкурентоспособным", - отметил Давиташвили. Кроме того, глава Минэкономики отметил, что в этой связи важно и развитие портовой инфраструктуры, модернизация ЖД, проект которой близится к концу, а также строительство автомагистрали Восток-Запад, основные участки которой завершатся в 2025 году. Средний коридор Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительство первого в стране глубоководного порта в городке Анаклия на Западе Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, азербайджан, казахстан, турция, леван давиташвили, транспорт, южно-кавказский транспортный коридор
грузия, новости, экономика, азербайджан, казахстан, турция, леван давиташвили, транспорт, южно-кавказский транспортный коридор
Грузия проведет презентацию "Среднего коридора" в Азербайджане
Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Грузия на высоком уровне проведет презентацию отчета по развитию "Среднего коридора" в столице Азербайджана Баку 20 ноября в рамках XXIX Конференции ООН по изменению климата, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
"Что касается Среднего коридора, у нас есть дорожная карта, согласованная два года назад в Актау, Казахстане. Это подробный план того, что должна сделать каждая страна в плане улучшения инфраструктуры и общего управления, чтобы коридор не просто сохранил конкурентоспособность, а увеличил ее еще больше", - заявил Давиташвили в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, для развития маршрута "Средний коридор" работа ведется по многим направлениям.
"Это связано с инвестициями в общественную инфраструктуру в целом, а также с вопросами управления. Это связано с координацией на высоком уровне между странами. И я думаю, что в будущем Средний коридор станет еще более привлекательным и конкурентоспособным", - отметил Давиташвили.
Кроме того, глава Минэкономики отметил, что в этой связи важно и развитие портовой инфраструктуры, модернизация ЖД, проект которой близится к концу, а также строительство автомагистрали Восток-Запад, основные участки которой завершатся в 2025 году.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.
В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительство первого в стране глубоководного порта в городке Анаклия на Западе Грузии.