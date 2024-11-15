https://sputnik-georgia.ru/20241115/gruziya-provedet-prezentatsiyu-srednego-koridora-v-azerbaydzhane-290914267.html

Грузия проведет презентацию "Среднего коридора" в Азербайджане

Грузия проведет презентацию "Среднего коридора" в Азербайджане

Sputnik Грузия

Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T19:36+0400

2024-11-15T19:36+0400

2024-11-15T19:36+0400

грузия

новости

экономика

азербайджан

казахстан

турция

леван давиташвили

транспорт

южно-кавказский транспортный коридор

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23287/97/232879760_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_cb96a903fe5777909766108aa5d748e7.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Грузия на высоком уровне проведет презентацию отчета по развитию "Среднего коридора" в столице Азербайджана Баку 20 ноября в рамках XXIX Конференции ООН по изменению климата, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. По его словам, для развития маршрута "Средний коридор" работа ведется по многим направлениям. "Это связано с инвестициями в общественную инфраструктуру в целом, а также с вопросами управления. Это связано с координацией на высоком уровне между странами. И я думаю, что в будущем Средний коридор станет еще более привлекательным и конкурентоспособным", - отметил Давиташвили. Кроме того, глава Минэкономики отметил, что в этой связи важно и развитие портовой инфраструктуры, модернизация ЖД, проект которой близится к концу, а также строительство автомагистрали Восток-Запад, основные участки которой завершатся в 2025 году. Средний коридор Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительство первого в стране глубоководного порта в городке Анаклия на Западе Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

казахстан

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, азербайджан, казахстан, турция, леван давиташвили, транспорт, южно-кавказский транспортный коридор