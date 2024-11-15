https://sputnik-georgia.ru/20241115/leri-khabelov-pereizbran-prezidentom-nok-gruzii-na-chetvertyy-srok-290918272.html

Лери Хабелов переизбран президентом НОК Грузии на четвертый срок

Лери Хабелов переизбран президентом НОК Грузии на четвертый срок

Sputnik Грузия

Чемпионы Парижских Олимпийских игр - Лаша Бекаури (дзюдо), Гено Петриашвили (вольная борьба), Лаша Талахадзе (тяжелая атлетика) были названы лучшими... 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T23:36+0400

2024-11-15T23:36+0400

2024-11-15T23:46+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Отчетно-выборная сессия Национального олимпийского комитета Грузии единогласно избрала президентом НОК олимпийского чемпиона Лери Хабелова, говорится в сообщении Олимпийского комитета.Текущая сессия была юбилейной, так как 35 лет назад был основан НОК Грузии.В ходе мероприятия были названы лучшие спортсмены 2024 года в различных номинациях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, лери хабелов, лаша бекаури, гено петриашвили, нок