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Лери Хабелов переизбран президентом НОК Грузии на четвертый срок
Лери Хабелов переизбран президентом НОК Грузии на четвертый срок
Sputnik Грузия
Чемпионы Парижских Олимпийских игр - Лаша Бекаури (дзюдо), Гено Петриашвили (вольная борьба), Лаша Талахадзе (тяжелая атлетика) были названы лучшими... 15.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-15T23:36+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Отчетно-выборная сессия Национального олимпийского комитета Грузии единогласно избрала президентом НОК олимпийского чемпиона Лери Хабелова, говорится в сообщении Олимпийского комитета.Текущая сессия была юбилейной, так как 35 лет назад был основан НОК Грузии.В ходе мероприятия были названы лучшие спортсмены 2024 года в различных номинациях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, лери хабелов, лаша бекаури, гено петриашвили, нок
спорт, грузия, новости, лери хабелов, лаша бекаури, гено петриашвили, нок
Лери Хабелов переизбран президентом НОК Грузии на четвертый срок
23:36 15.11.2024 (обновлено: 23:46 15.11.2024)
Чемпионы Парижских Олимпийских игр - Лаша Бекаури (дзюдо), Гено Петриашвили (вольная борьба), Лаша Талахадзе (тяжелая атлетика) были названы лучшими спортсменами Грузии 2024 года
ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Отчетно-выборная сессия Национального олимпийского комитета Грузии единогласно избрала президентом НОК олимпийского чемпиона Лери Хабелова, говорится в сообщении Олимпийского комитета.
Текущая сессия была юбилейной, так как 35 лет назад был основан НОК Грузии.
В ходе мероприятия были названы лучшие спортсмены 2024 года в различных номинациях.
Чемпионы Парижских Олимпийских игр - Лаша Бекаури (дзюдо), Гено Петриашвили (вольная борьба), Лаша Талахадзе (тяжелая атлетика) были названы лучшими спортсменами Грузии 2024 года.
Лучшие тренеры 2024 года – Лаша Гуджеджиани (дзюдо), Георгий Янтбелидзе (вольная борьба), Георгий Асанидзе (тяжелая атлетика).
Лучшие спортсмены 2024 года в зимних видах спорта – Анастасия Метелкина и Лука Берулава (фигурное катание)
Лучшая спортсменка 2024 года – Этер Липартелиан (дзюдо)
Лучший спортсмен 2024 года в игровых видах спорта – Георгий Мамардашвили (футбол)
Открытие 2024 года – "Олимпийская надежда" – Мариам Продиашвили (толкание ядра)
Открытие 2024 года – "Олимпийская надежда" – Георгий Чхиквадзе (греко-римская борьба)