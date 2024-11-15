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Насколько безопасны зоомагазины и ветаптеки Грузии – проверка Агентства продовольствия
Насколько безопасны зоомагазины и ветаптеки Грузии – проверка Агентства продовольствия
Sputnik Грузия
Агентство продовольствия периодически проводит проверку ветклиник, ветаптек и зоомагазинов на соответствие стандартам 15.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-15T22:51+0400
2024-11-15T22:51+0400
2024-11-15T22:51+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Проверка выявила нарушения лишь в пяти из 190 проверенных ветеринарных клиник, ветаптек и зоомагазинов в третьем квартале 2024 года, говорится в сообщении Агентства продовольствия. Агентство продовольствия периодически проводит проверку ветклиник, ветаптек и зоомагазинов на соответствие стандартам, определенным нормами закона и подзаконных актов о ветеринарном контроле.Агентство продовольствия призывает жителей страны проверять этикетки, соблюдать сроки и правила хранения и напоминает, что сообщить о нарушениях можно по горячей линии 15 01. В Грузии регистрация необходима при осуществлении любой экономической деятельности, такие же правила распространяются и на лекарственные препараты, в том числе используемые в ветеринарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии
Насколько безопасны зоомагазины и ветаптеки Грузии – проверка Агентства продовольствия
Агентство продовольствия периодически проводит проверку ветклиник, ветаптек и зоомагазинов на соответствие стандартам
ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Проверка выявила нарушения лишь в пяти из 190 проверенных ветеринарных клиник, ветаптек и зоомагазинов в третьем квартале 2024 года, говорится в сообщении Агентства продовольствия.
Агентство продовольствия периодически проводит проверку ветклиник, ветаптек и зоомагазинов на соответствие стандартам, определенным нормами закона и подзаконных актов о ветеринарном контроле.
Нарушения, выявленные в этой сфере, касались работы без регистрации и продажи незарегистрированных или с истекшим сроком годности препаратов.
Агентство продовольствия призывает жителей страны проверять этикетки, соблюдать сроки и правила хранения и напоминает, что сообщить о нарушениях можно по горячей линии 15 01.
В Грузии регистрация необходима при осуществлении любой экономической деятельности, такие же правила распространяются и на лекарственные препараты, в том числе используемые в ветеринарии.