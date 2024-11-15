https://sputnik-georgia.ru/20241115/naskolko-bezopasny-zoomagaziny-i-vetapteki-gruzii--proverka-agentstva-prodovolstviya-290917078.html

Насколько безопасны зоомагазины и ветаптеки Грузии – проверка Агентства продовольствия

Насколько безопасны зоомагазины и ветаптеки Грузии – проверка Агентства продовольствия

Sputnik Грузия

Агентство продовольствия периодически проводит проверку ветклиник, ветаптек и зоомагазинов на соответствие стандартам 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T22:51+0400

2024-11-15T22:51+0400

2024-11-15T22:51+0400

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национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Проверка выявила нарушения лишь в пяти из 190 проверенных ветеринарных клиник, ветаптек и зоомагазинов в третьем квартале 2024 года, говорится в сообщении Агентства продовольствия. Агентство продовольствия периодически проводит проверку ветклиник, ветаптек и зоомагазинов на соответствие стандартам, определенным нормами закона и подзаконных актов о ветеринарном контроле.Агентство продовольствия призывает жителей страны проверять этикетки, соблюдать сроки и правила хранения и напоминает, что сообщить о нарушениях можно по горячей линии 15 01. В Грузии регистрация необходима при осуществлении любой экономической деятельности, такие же правила распространяются и на лекарственные препараты, в том числе используемые в ветеринарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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