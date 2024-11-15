https://sputnik-georgia.ru/20241115/obeschanie-viz-v-ssha-i-britaniyu--za-moshennichestvo-v-gruzii-zaderzhana-zhenschina-290911692.html

Обещание виз в США и Британию – за мошенничество в Грузии задержана женщина

Обещание виз в США и Британию – за мошенничество в Грузии задержана женщина

Sputnik Грузия

Задержанной грозит до 9 лет лишения свободы 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T15:45+0400

2024-11-15T15:45+0400

2024-11-15T15:45+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Жительница Грузии задержана по факту мошенничества за то, что обещала пострадавшим получение виз в США и Великобританию благодаря участию в образовательных программах, говорится в сообщении Следственной службы Министерства финансов. Как установило следствие, обвиняемая, желая завладеть чужим имуществом, создала в соцсети группу якобы по отправке в США и Великобританию по учебной программе. Она обманывала вступивших туда 26 человек, что после выплаты конкретной суммы их включат в программу обмена по учебе и дадут визы в США и Великобританию. Таким образом, по версии следствия, с июля 2023 года по август 2024 года, обвиняемая получила от них 36 тысяч лари. Теперь ей грозит до 9 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере. Расследование проводила следственная служба Минфина в координации с окружной прокуратурой региона Квемо Картли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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