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Шоссе Чабуа Амирэджиби в Тбилиси закроют на две ночи
Шоссе Чабуа Амирэджиби в Тбилиси закроют на две ночи
Sputnik Грузия
Причина закрытия дороги – монтаж сетки против камнепада на скалах рядом с дорогой 15.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-15T20:04+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Шоссе Чабуа Амирэджиби частично будет закрыто с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени 16 и 17 ноября, сообщает мэрия Тбилиси. В частности закрыт будет участок от тоннеля на пересечении шоссе Чабуа Амирэджиби и шоссе Какуцы Чолокашвили до улицы Михаила Тамарашвили. Причина закрытия дороги – монтаж сетки против камнепада на скалах рядом с дорогой. Проехать в этот период можно будет по улице Сулхана Цинцадзе или по улице Михаила Тамарашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, мэрия тбилиси
Шоссе Чабуа Амирэджиби в Тбилиси закроют на две ночи
20:04 15.11.2024 (обновлено: 20:06 15.11.2024)
Причина закрытия дороги – монтаж сетки против камнепада на скалах рядом с дорогой
ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Шоссе Чабуа Амирэджиби частично будет закрыто с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени 16 и 17 ноября, сообщает мэрия Тбилиси.
В частности закрыт будет участок от тоннеля на пересечении шоссе Чабуа Амирэджиби и шоссе Какуцы Чолокашвили до улицы Михаила Тамарашвили.
Причина закрытия дороги – монтаж сетки против камнепада на скалах рядом с дорогой.
Проехать в этот период можно будет по улице Сулхана Цинцадзе или по улице Михаила Тамарашвили.