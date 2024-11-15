https://sputnik-georgia.ru/20241115/shosse-chabua-amiredzhibi-v-tbilisi-zakroyut-na-dve-nochi-290915554.html

Шоссе Чабуа Амирэджиби в Тбилиси закроют на две ночи

Шоссе Чабуа Амирэджиби в Тбилиси закроют на две ночи

Sputnik Грузия

Причина закрытия дороги – монтаж сетки против камнепада на скалах рядом с дорогой 15.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Шоссе Чабуа Амирэджиби частично будет закрыто с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени 16 и 17 ноября, сообщает мэрия Тбилиси. В частности закрыт будет участок от тоннеля на пересечении шоссе Чабуа Амирэджиби и шоссе Какуцы Чолокашвили до улицы Михаила Тамарашвили. Причина закрытия дороги – монтаж сетки против камнепада на скалах рядом с дорогой. Проехать в этот период можно будет по улице Сулхана Цинцадзе или по улице Михаила Тамарашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, мэрия тбилиси