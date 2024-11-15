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Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за октябрь
Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за октябрь
Sputnik Грузия
Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 23%, а старых квартир – упали на 8% 15.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-15T10:52+0400
2024-11-15T10:52+0400
2024-11-15T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в октябре 2024 года вырос на 14% по сравнению с октябрем 2023 года – продано 3,8 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 22% и составил до 274 млн долларов. Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 23%, а старых квартир – упали на 8%. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 9% в спальных районах, на 14% – в центре, а рядом с центром – на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, недвижимость, недвижимость в грузии
грузия, экономика, новости, недвижимость, недвижимость в грузии
Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за октябрь
Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 23%, а старых квартир – упали на 8%
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в октябре 2024 года вырос на 14% по сравнению с октябрем 2023 года – продано 3,8 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 22% и составил до 274 млн долларов.
Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 23%, а старых квартир – упали на 8%.
"В новостройках в столице Грузии в прошлом месяце средневзвешенная цена квартир выросла на 11% в спальных районах и на 1% – в центре, а рядом с центром – снизилась на 1%, до 1 073 долларов за квадратный метр", - говорится в обзоре.
В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 9% в спальных районах, на 14% – в центре, а рядом с центром – на 6%.