https://sputnik-georgia.ru/20241115/skolko-kvartir-prodano-v-tbilisi--dannye-za-oktyabr-290907893.html

Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за октябрь

Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за октябрь

Sputnik Грузия

Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 23%, а старых квартир – упали на 8% 15.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в октябре 2024 года вырос на 14% по сравнению с октябрем 2023 года – продано 3,8 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 22% и составил до 274 млн долларов. Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 23%, а старых квартир – упали на 8%. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 9% в спальных районах, на 14% – в центре, а рядом с центром – на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, экономика, новости, недвижимость, недвижимость в грузии