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В Грузии впервые в XXI веке обновили геологические карты регионов
В Грузии впервые в XXI веке обновили геологические карты регионов
Sputnik Грузия
Геологический отчет является основой для всех областей геологии, включая стихийные геологические процессы 15.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-15T11:58+0400
2024-11-15T11:58+0400
2024-11-15T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Специалисты департамента геологии Национального агентства охраны окружающей среды впервые с 80-х годов прошлого века провели геолого-разведывательные работы в нескольких регионах страны, сообщили в пресс-службе ведомства. На основе геологических исследований были подготовлены государственные геологические карты масштаба 1:200 000, а также комплект карт минеральных ресурсов и тектонических карт с соответствующим геологическим отчетом, включающим сведения о существующих геологических объектах в конкретном ареале. Что касается конкретных городов, то полевые работы для детального картирования провели в Кутаиси, Самтредиа, Цхалтубо, Терджола, Ткибули, Зестафони, Хони, Вани и Багдати (регион Имерети), в Поти, Зугдиди , Чхороцку, Хоби, Цаленджиха, Мартвили, Сенаки, Абаша (регион Самегрело), в Амбролаури, Цагери, Лентехи (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), в Ланчхути (регион Гурия). "Заинтересованные лица могут ознакомиться с геологическим отчетом в архиве Национального агентства по охране окружающей среды", - сказали в ведомстве. Геологический отчет является основой для всех областей геологии, включая стихийные геологические процессы, подземные воды, полезные ископаемые и другие виды геологических исследований. Это имеет особое значение с точки зрения управления существующими геологическими проблемами в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство охраны окружающей среды
грузия, новости, общество, национальное агентство охраны окружающей среды
В Грузии впервые в XXI веке обновили геологические карты регионов
Геологический отчет является основой для всех областей геологии, включая стихийные геологические процессы
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Специалисты департамента геологии Национального агентства охраны окружающей среды впервые с 80-х годов прошлого века провели геолого-разведывательные работы в нескольких регионах страны, сообщили в пресс-службе ведомства.
На основе геологических исследований были подготовлены государственные геологические карты масштаба 1:200 000, а также комплект карт минеральных ресурсов и тектонических карт с соответствующим геологическим отчетом, включающим сведения о существующих геологических объектах в конкретном ареале.
"После 80-х годов прошлого века государственные геологические карты на указанных территориях не составлялись. С 2014 по 2023 гг. подготовлены государственные геологические карты Кахети, Квемо Картли, Мцхета-Мтианети, Шида Картли, а также частей Рача-Лечхуми – Квемо-Сванети, Самцхе-Джавахети, Имерети и Гурии", - говорится в сообщении.
Что касается конкретных городов, то полевые работы для детального картирования провели в Кутаиси, Самтредиа, Цхалтубо, Терджола, Ткибули, Зестафони, Хони, Вани и Багдати (регион Имерети), в Поти, Зугдиди , Чхороцку, Хоби, Цаленджиха, Мартвили, Сенаки, Абаша (регион Самегрело), в Амбролаури, Цагери, Лентехи (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), в Ланчхути (регион Гурия).
"Заинтересованные лица могут ознакомиться с геологическим отчетом в архиве Национального агентства по охране окружающей среды", - сказали в ведомстве.
Геологический отчет является основой для всех областей геологии, включая стихийные геологические процессы, подземные воды, полезные ископаемые и другие виды геологических исследований. Это имеет особое значение с точки зрения управления существующими геологическими проблемами в стране.