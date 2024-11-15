https://sputnik-georgia.ru/20241115/vyshe-prognozov--vitse-premer-o-roste-ekonomiki-gruzii-290912277.html

Выше прогнозов – вице-премьер о росте экономики Грузии

Выше прогнозов – вице-премьер о росте экономики Грузии

Sputnik Грузия

Грузия будет лидером по темпам экономического роста в ближайшие пять лет, заявил вице-премьер 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T16:39+0400

2024-11-15T16:39+0400

2024-11-15T16:39+0400

экономика

грузия

новости

леван давиташвили

мвф

азиатский банк развития (абр)

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Экономика Грузии в 2024 году вырастет больше, чем прогнозируют международные финансовые институты, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. В последние месяцы международные организации пересмотрели рост ВВП Грузии в сторону роста. Так, МВФ в октябре повысил прогноз экономического роста Грузии на 2024 год с 5,7 до 7,6%. По информации Фонда, в 2024 году у Грузии будет самый высокий экономический рост среди стран Европы и региона. Согласно сентябрьскому экономическому обзору Азиатского банка развития (АБР), рост экономики страны в 2024 году составит 7%, тогда как апрельский прогноз составлял 5%. А Всемирный банк повысил свой прогноз с 4,8% до 5,2%. Как заявил Давиташвили, успехи экономики Грузии – результат эффективной экономической политики правительства. По его словам, после пандемии экономический рост Грузии был одним из самых высоких. В среднем за год экономика росла на 9,8%. В прошлом году Грузия также сохранила экономический рост. И в этом году, несмотря на предвыборный ажиотаж, экономика Грузии, по данным первых трех кварталов, растет на 9,8%. "Грузия будет лидером по темпам экономического роста в ближайшие пять лет. Таков прогноз международных финансовых институтов. И это связано с тем, что наша политика достаточно устойчива как к внешним, так и к внутренним шокам", - отметил он. Давиташвили напомнил, что у правительства достаточно консервативные подходы с точки зрения поддержания макроэкономических параметров. Речь о дефиците бюджета, о внешнем долге. По его словам, несмотря на высокие темпы роста, в стране низкая инфляция, что позволило смягчить монетарную политику. По данным статистики, годовая инфляция (октябрь 2024 года к октябрю 2023 года) в Грузии составила 0,3% при целевом показателе 3%. Что касается ставки рефинансирования, Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. Как заявил Давиташвили, экономический рост обусловлен высокой активностью по нескольким направлениям. "Это сфера торговли, строительства, транспорта и складирования. Экспорт также очень важен. Что касается экспорта товаров, то в этом году мы уже имеем 5,5 миллиарда долларов, что является улучшением по сравнению с прошлым годом", - сказал глава Минэкономики. Министр подчеркнул, что все это позволяет сохранить положительные тенденции в экономике страны в среднесрочной перспективе. В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2024 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2024 года составил 10%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, мвф, азиатский банк развития (абр)