https://sputnik-georgia.ru/20241116/gruziya-vyigrala-detskoe-evrovidenie-2024-290939181.html

Грузия выиграла "Детское Евровидение 2024"

Грузия выиграла "Детское Евровидение 2024"

Sputnik Грузия

Песня грузинского конкурсанта называется To My Mom ("Моей маме") 16.11.2024, Sputnik Грузия

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евровидение

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Представитель Грузии Андрия Путкарадзе феноменально выступил на сцене "Детского Евровидения-2024" и занял первое место. В конкурсе этого года, который прошел в Мадриде 16 ноября, приняли участие 17 стран. На сцене выступили исполнители из Италии, Эстонии, Албании, Армении, Кипра, Франции, Северной Македонии, Польши, Грузии, Испании, Германии, Нидерландов, Сан-Марино, Украины, Португалии, Ирландии и Мальты. Песня грузинского конкурсанта называется To My Mom ("Моей маме"). Автор песни – Гига Кухианидзе, над текстом вместе с ним работала Мака Давитая. Андрия — уроженец черноморского города Батуми (Аджарская АР). Мальчик начал петь в возрасте двух лет, а вскоре стал участником вокального ансамбля "Дети моря" и начал изучать фортепиано в музыкальной школе им. З. Палиашвили. Уже будучи опытным исполнителем, Андрия победил в телевизионном конкурсе талантов RANINA на Первом канале ОВГ и стал представителем на Евровидении от Грузии. Let’s Bloom (Пусть расцветает) — это был слоган 22-го "Детского Евровидения". Концепция цветения, благодаря органическим элементам, была перенесена и на сцену Caja Mágica в Мадриде, которая вмещает от 5000 до 7000 зрителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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