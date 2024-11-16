https://sputnik-georgia.ru/20241116/kurs-lari-dollar-290920948.html

Курс лари на субботу – 2,7311 GEL/$1

Курс лари на субботу – 2,7311 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0023 лари по отношению к доллару 16.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-16T09:48+0400

2024-11-16T09:48+0400

2024-11-16T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 ноября в размере 2,7311 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0023 лари по отношению к доллару.

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