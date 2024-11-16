https://sputnik-georgia.ru/20241116/napadenie-na-glavu-tsik-gruzii--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-290925916.html

Нападение на главу ЦИК Грузии – возбуждено уголовное дело

Нападение на главу ЦИК Грузии – возбуждено уголовное дело

Sputnik Грузия

В связи с инцидентом проводятся все необходимые мероприятия, заявили в ведомстве 16.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-16T15:32+0400

2024-11-16T15:32+0400

2024-11-16T16:03+0400

цик грузии

грузия

новости

происшествия

тбилиси

давид киртадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. МВД Грузии на основании обращения Центризбиркома возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью в связи с нападением на главу ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным МВД, представитель партии "Единство – Национальное движение" Давид Киртадзе на итоговом заседании ЦИК облил на этом этапе не определенной жидкостью Каландаришвили. По факту проводятся все необходимые мероприятия. Подведение итогов выборов в ЦИК Грузии началось с драки>>Инцидент произошел 16 ноября на заседании, где подводили итоги парламентских выборов. После того как Киртадзе облил Каландаришвили черной жидкостью (по данным СМИ, это была черная краска или тушь), у председателя ЦИК было видимое повреждение глаза, и после он не смог провести брифинг для прессы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

цик грузии, грузия, новости, происшествия, тбилиси, давид киртадзе