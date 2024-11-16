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Нападение на главу ЦИК Грузии – возбуждено уголовное дело
Нападение на главу ЦИК Грузии – возбуждено уголовное дело
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В связи с инцидентом проводятся все необходимые мероприятия, заявили в ведомстве 16.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-16T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. МВД Грузии на основании обращения Центризбиркома возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью в связи с нападением на главу ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным МВД, представитель партии "Единство – Национальное движение" Давид Киртадзе на итоговом заседании ЦИК облил на этом этапе не определенной жидкостью Каландаришвили. По факту проводятся все необходимые мероприятия. Подведение итогов выборов в ЦИК Грузии началось с драки>>Инцидент произошел 16 ноября на заседании, где подводили итоги парламентских выборов. После того как Киртадзе облил Каландаришвили черной жидкостью (по данным СМИ, это была черная краска или тушь), у председателя ЦИК было видимое повреждение глаза, и после он не смог провести брифинг для прессы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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цик грузии, грузия, новости, происшествия, тбилиси, давид киртадзе
цик грузии, грузия, новости, происшествия, тбилиси, давид киртадзе
Нападение на главу ЦИК Грузии – возбуждено уголовное дело
15:32 16.11.2024 (обновлено: 16:03 16.11.2024)
В связи с инцидентом проводятся все необходимые мероприятия, заявили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. МВД Грузии на основании обращения Центризбиркома возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью в связи с нападением на главу ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили.
По данным
МВД, представитель партии "Единство – Национальное движение" Давид Киртадзе на итоговом заседании ЦИК облил на этом этапе не определенной жидкостью Каландаришвили. По факту проводятся все необходимые мероприятия.
Инцидент произошел 16 ноября на заседании, где подводили итоги парламентских выборов.
После того как Киртадзе облил Каландаришвили черной жидкостью (по данным СМИ, это была черная краска или тушь), у председателя ЦИК было видимое повреждение глаза, и после он не смог провести брифинг для прессы.