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Нападение на главу ЦИК Грузии – возбуждено уголовное дело
Нападение на главу ЦИК Грузии – возбуждено уголовное дело
Sputnik Грузия
В связи с инцидентом проводятся все необходимые мероприятия, заявили в ведомстве 16.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-16T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. МВД Грузии на основании обращения Центризбиркома возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью в связи с нападением на главу ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;По данным МВД, представитель партии "Единство – Национальное движение" Давид Киртадзе на итоговом заседании ЦИК облил на этом этапе не определенной жидкостью Каландаришвили. По факту проводятся все необходимые мероприятия. Подведение итогов выборов в ЦИК Грузии началось с драки&gt;&gt;Инцидент произошел 16 ноября на заседании, где подводили итоги парламентских выборов. После того как Киртадзе облил Каландаришвили черной жидкостью (по данным СМИ, это была черная краска или тушь), у председателя ЦИК было видимое повреждение глаза, и после он не смог провести брифинг для прессы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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цик грузии, грузия, новости, происшествия, тбилиси, давид киртадзе
цик грузии, грузия, новости, происшествия, тбилиси, давид киртадзе

Нападение на главу ЦИК Грузии – возбуждено уголовное дело

15:32 16.11.2024 (обновлено: 16:03 16.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerЗдание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В связи с инцидентом проводятся все необходимые мероприятия, заявили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. МВД Грузии на основании обращения Центризбиркома возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью в связи с нападением на главу ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
По данным МВД, представитель партии "Единство – Национальное движение" Давид Киртадзе на итоговом заседании ЦИК облил на этом этапе не определенной жидкостью Каландаришвили. По факту проводятся все необходимые мероприятия.
Подведение итогов выборов в ЦИК Грузии началось с драки>>
Инцидент произошел 16 ноября на заседании, где подводили итоги парламентских выборов.
После того как Киртадзе облил Каландаришвили черной жидкостью (по данным СМИ, это была черная краска или тушь), у председателя ЦИК было видимое повреждение глаза, и после он не смог провести брифинг для прессы.
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