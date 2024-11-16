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Номер экстренной помощи "112" в Грузии отключат на час
Номер экстренной помощи "112" в Грузии отключат на час
Sputnik Грузия
Номер 112 в Грузии – единый номер, куда следует звонить в случае пожара, для вызова полиции или скорой помощи 16.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-16T13:23+0400
2024-11-16T13:23+0400
агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд
центр "112"
центр оперативного управления неотложной помощи "112"
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Прием звонков в Центр управления общественной безопасности "112" будет ограничен в течение часа с 04:00 до 05:00 17 ноября, говорится в сообщении центра. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Номер 112 в Грузии – единый номер, куда следует звонить в случае пожара, для вызова полиции или скорой помощи и других чрезвычайных ситуациях. Причина ограничения приема звонков, по информации центра, — плановые технические работы. Во время ограничений, жители страны могут воспользоваться альтернативными номерами: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд, центр "112", центр оперативного управления неотложной помощи "112", агентство "112", грузия, новости, общество
агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд, центр "112", центр оперативного управления неотложной помощи "112", агентство "112", грузия, новости, общество

Номер экстренной помощи "112" в Грузии отключат на час

13:23 16.11.2024
© Sputnik / Olga KiknavelidzeЦентр службы спасения 112 в городе Рустави
Центр службы спасения 112 в городе Рустави - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2024
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Номер 112 в Грузии – единый номер, куда следует звонить в случае пожара, для вызова полиции или скорой помощи
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Прием звонков в Центр управления общественной безопасности "112" будет ограничен в течение часа с 04:00 до 05:00 17 ноября, говорится в сообщении центра.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Номер 112 в Грузии – единый номер, куда следует звонить в случае пожара, для вызова полиции или скорой помощи и других чрезвычайных ситуациях.
Причина ограничения приема звонков, по информации центра, — плановые технические работы.
Во время ограничений, жители страны могут воспользоваться альтернативными номерами:
599842206
598087761
577011139
577011174
591544384
591946840
591946870
591544375
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