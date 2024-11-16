https://sputnik-georgia.ru/20241116/nomer-ekstrennoy-pomoschi-112-v-gruzii-otklyuchat-na-chas-290923591.html

Номер экстренной помощи "112" в Грузии отключат на час

Номер экстренной помощи "112" в Грузии отключат на час

Sputnik Грузия

Номер 112 в Грузии – единый номер, куда следует звонить в случае пожара, для вызова полиции или скорой помощи 16.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-16T13:23+0400

2024-11-16T13:23+0400

2024-11-16T13:23+0400

агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд

центр "112"

центр оперативного управления неотложной помощи "112"

агентство "112"

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Прием звонков в Центр управления общественной безопасности "112" будет ограничен в течение часа с 04:00 до 05:00 17 ноября, говорится в сообщении центра. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Номер 112 в Грузии – единый номер, куда следует звонить в случае пожара, для вызова полиции или скорой помощи и других чрезвычайных ситуациях. Причина ограничения приема звонков, по информации центра, — плановые технические работы. Во время ограничений, жители страны могут воспользоваться альтернативными номерами: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд, центр "112", центр оперативного управления неотложной помощи "112", агентство "112", грузия, новости, общество