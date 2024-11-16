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Номер экстренной помощи "112" в Грузии отключат на час
Номер экстренной помощи "112" в Грузии отключат на час
Sputnik Грузия
Номер 112 в Грузии – единый номер, куда следует звонить в случае пожара, для вызова полиции или скорой помощи 16.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-16T13:23+0400
2024-11-16T13:23+0400
2024-11-16T13:23+0400
агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд
центр "112"
центр оперативного управления неотложной помощи "112"
агентство "112"
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Прием звонков в Центр управления общественной безопасности "112" будет ограничен в течение часа с 04:00 до 05:00 17 ноября, говорится в сообщении центра. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Номер 112 в Грузии – единый номер, куда следует звонить в случае пожара, для вызова полиции или скорой помощи и других чрезвычайных ситуациях. Причина ограничения приема звонков, по информации центра, — плановые технические работы. Во время ограничений, жители страны могут воспользоваться альтернативными номерами: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд, центр "112", центр оперативного управления неотложной помощи "112", агентство "112", грузия, новости, общество
агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд, центр "112", центр оперативного управления неотложной помощи "112", агентство "112", грузия, новости, общество
Номер экстренной помощи "112" в Грузии отключат на час
Номер 112 в Грузии – единый номер, куда следует звонить в случае пожара, для вызова полиции или скорой помощи
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Прием звонков в Центр управления общественной безопасности "112" будет ограничен в течение часа с 04:00 до 05:00 17 ноября, говорится в сообщении центра.
Номер 112 в Грузии – единый номер, куда следует звонить в случае пожара, для вызова полиции или скорой помощи и других чрезвычайных ситуациях.
Причина ограничения приема звонков, по информации центра, — плановые технические работы.
Во время ограничений, жители страны могут воспользоваться альтернативными номерами: