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Сборная Грузии в родных стенах сыграла вничью с Украиной в пятом туре Лиги наций УЕФА
Сборная Грузии в родных стенах сыграла вничью с Украиной в пятом туре Лиги наций УЕФА
Sputnik Грузия
На 76-й минуте во втором мачте гол украинцам забил Жорж Микаутадзе 16.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-16T23:08+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в напряженном матче сыграла вничью с командой Украины в Батуми в рамках пятого матча Лиги наций УЕФА – 1:1. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Сборная Грузии начала встречу активно. Реальные шансы открыть счет были у Буду Зивзивадзе, а затем и у Хвичи Кварацхелия. На седьмой минуте, после ошибки Георгия Кочорашвили, в центре поля украинские футболисты перехватили мяч, и после прострела Михаила Мудрика гол в свои ворота забил опытный защитник сборной Грузии 32-летний Соломон Квирквелия. Во втором тайме в штрафной соперника грубо сбили Георгия Кочорашвили. Главный арбитр встречи Крис Кавана посчитал, что нарушения не было, и не назначил пенальти в ворота Трубина. Сравнять счет мог Кварацхелия, но его сильнейший удар отразила перекладина. Старания грузинских футболистов все-таки принесли свои плоды: на 76-й минуте после подачи Кочорашвили точно пробил вышедший на замену Жорж Микаутадзе – 1:1. Уже в добавленное арбитром время возможность выйти вперед получили украинские футболисты. Сборную Грузии спас Георгий Мамардашвили, который дважды отразил опасные удары. Второй матч группы B1 между сборными Албании и Чехии начнется в 11:45 по тбилисскому времени. К этому моменту у сборной Грузии семь очков, как и у команды Чехии. У Албании – шесть, у сборной Украины – пять. Заключительную игру отборочного цикла Грузия проведет 19 ноября в гостях против Чехии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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футбол, спорт, грузия, новости, украина, чехия, албания, хвича кварацхелия, георгий кочорашвили, буду зивзивадзе, уефа
футбол, спорт, грузия, новости, украина, чехия, албания, хвича кварацхелия, георгий кочорашвили, буду зивзивадзе, уефа

Сборная Грузии в родных стенах сыграла вничью с Украиной в пятом туре Лиги наций УЕФА

23:08 16.11.2024 (обновлено: 23:26 16.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerГрузинские болельщики во время трансляции матча сборных Грузии и Украины по футболу смотрят игру на экране
Грузинские болельщики во время трансляции матча сборных Грузии и Украины по футболу смотрят игру на экране - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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На 76-й минуте во втором мачте гол украинцам забил Жорж Микаутадзе
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в напряженном матче сыграла вничью с командой Украины в Батуми в рамках пятого матча Лиги наций УЕФА – 1:1.
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Сборная Грузии начала встречу активно. Реальные шансы открыть счет были у Буду Зивзивадзе, а затем и у Хвичи Кварацхелия.
© photo: Sputnik / StringerГрузинские болельщики во время трансляции матча сборных Грузии и Украины по футболу смотрят игру на экране
Грузинские болельщики во время трансляции матча сборных Грузии и Украины по футболу смотрят игру на экране - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2024
Грузинские болельщики во время трансляции матча сборных Грузии и Украины по футболу смотрят игру на экране
© photo: Sputnik / Stringer
На седьмой минуте, после ошибки Георгия Кочорашвили, в центре поля украинские футболисты перехватили мяч, и после прострела Михаила Мудрика гол в свои ворота забил опытный защитник сборной Грузии 32-летний Соломон Квирквелия.
Во втором тайме в штрафной соперника грубо сбили Георгия Кочорашвили. Главный арбитр встречи Крис Кавана посчитал, что нарушения не было, и не назначил пенальти в ворота Трубина.
© photo: Sputnik / StringerГрузинские болельщики во время трансляции матча сборных Грузии и Украины по футболу смотрят игру на экране
Грузинские болельщики во время трансляции матча сборных Грузии и Украины по футболу смотрят игру на экране - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2024
Грузинские болельщики во время трансляции матча сборных Грузии и Украины по футболу смотрят игру на экране
© photo: Sputnik / Stringer
Сравнять счет мог Кварацхелия, но его сильнейший удар отразила перекладина. Старания грузинских футболистов все-таки принесли свои плоды: на 76-й минуте после подачи Кочорашвили точно пробил вышедший на замену Жорж Микаутадзе – 1:1.
Уже в добавленное арбитром время возможность выйти вперед получили украинские футболисты. Сборную Грузии спас Георгий Мамардашвили, который дважды отразил опасные удары.
© photo: Sputnik / StringerСотрудник мэрии столицы Грузии
Сотрудник мэрии столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2024
Сотрудник мэрии столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Второй матч группы B1 между сборными Албании и Чехии начнется в 11:45 по тбилисскому времени. К этому моменту у сборной Грузии семь очков, как и у команды Чехии. У Албании – шесть, у сборной Украины – пять.
Заключительную игру отборочного цикла Грузия проведет 19 ноября в гостях против Чехии.
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