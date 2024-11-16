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Сборная Грузии в родных стенах сыграла вничью с Украиной в пятом туре Лиги наций УЕФА

Сборная Грузии в родных стенах сыграла вничью с Украиной в пятом туре Лиги наций УЕФА

Sputnik Грузия

На 76-й минуте во втором мачте гол украинцам забил Жорж Микаутадзе 16.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-16T23:08+0400

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2024-11-16T23:26+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в напряженном матче сыграла вничью с командой Украины в Батуми в рамках пятого матча Лиги наций УЕФА – 1:1. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии начала встречу активно. Реальные шансы открыть счет были у Буду Зивзивадзе, а затем и у Хвичи Кварацхелия. На седьмой минуте, после ошибки Георгия Кочорашвили, в центре поля украинские футболисты перехватили мяч, и после прострела Михаила Мудрика гол в свои ворота забил опытный защитник сборной Грузии 32-летний Соломон Квирквелия. Во втором тайме в штрафной соперника грубо сбили Георгия Кочорашвили. Главный арбитр встречи Крис Кавана посчитал, что нарушения не было, и не назначил пенальти в ворота Трубина. Сравнять счет мог Кварацхелия, но его сильнейший удар отразила перекладина. Старания грузинских футболистов все-таки принесли свои плоды: на 76-й минуте после подачи Кочорашвили точно пробил вышедший на замену Жорж Микаутадзе – 1:1. Уже в добавленное арбитром время возможность выйти вперед получили украинские футболисты. Сборную Грузии спас Георгий Мамардашвили, который дважды отразил опасные удары. Второй матч группы B1 между сборными Албании и Чехии начнется в 11:45 по тбилисскому времени. К этому моменту у сборной Грузии семь очков, как и у команды Чехии. У Албании – шесть, у сборной Украины – пять. Заключительную игру отборочного цикла Грузия проведет 19 ноября в гостях против Чехии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, спорт, грузия, новости, украина, чехия, албания, хвича кварацхелия, георгий кочорашвили, буду зивзивадзе, уефа