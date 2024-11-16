https://sputnik-georgia.ru/20241116/ushla-iz-zhizni-aktrisa-svetlana-svetlichnaya-290925063.html
Ушла из жизни актриса Светлана Светличная
Ушла из жизни актриса Светлана Светличная
Sputnik Грузия
Светлана Афанасьевна скончалась в результате продолжительной болезни 16.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-16T13:59+0400
2024-11-16T13:59+0400
2024-11-16T14:26+0400
кто ушел из жизни в 2024 году?
россия
новости
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/10/290924890_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aedbe8a5e353b7cbd7f5b8fd9fc44322.jpg
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. На 85-ом году жизни после продолжительной болезни скончалась известная советская и российская актриса Светлана Светличная, сообщает РИА Новости."Светлана Афанасьевна ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом", — сообщила агентству директор Гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.В фильмографии Светличной — десятки кинофильмов. Наиболее известные из них — "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя", "Богиня: Как я полюбила" и др.Заслуженную артистку РСФСР похоронят на Троекуровском кладбище, дату церемонии прощания и похорон объявят позднее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/10/290924890_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3100aa628e37d79064b02fd6748854e0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кто ушел из жизни в 2024 году?, россия, новости, в мире
кто ушел из жизни в 2024 году?, россия, новости, в мире
Ушла из жизни актриса Светлана Светличная
13:59 16.11.2024 (обновлено: 14:26 16.11.2024)
Светлана Афанасьевна скончалась в результате продолжительной болезни
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. На 85-ом году жизни после продолжительной болезни скончалась известная советская и российская актриса Светлана Светличная, сообщает РИА Новости.
"Светлана Афанасьевна ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом", — сообщила
агентству директор Гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.
В фильмографии Светличной — десятки кинофильмов. Наиболее известные из них — "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя", "Богиня: Как я полюбила" и др.
Заслуженную артистку РСФСР похоронят на Троекуровском кладбище, дату церемонии прощания и похорон объявят позднее.