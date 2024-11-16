https://sputnik-georgia.ru/20241116/ushla-iz-zhizni-aktrisa-svetlana-svetlichnaya-290925063.html

Ушла из жизни актриса Светлана Светличная

Ушла из жизни актриса Светлана Светличная

Sputnik Грузия

Светлана Афанасьевна скончалась в результате продолжительной болезни 16.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-16T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. На 85-ом году жизни после продолжительной болезни скончалась известная советская и российская актриса Светлана Светличная, сообщает РИА Новости."Светлана Афанасьевна ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом", — сообщила агентству директор Гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.В фильмографии Светличной — десятки кинофильмов. Наиболее известные из них — "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя", "Богиня: Как я полюбила" и др.Заслуженную артистку РСФСР похоронят на Троекуровском кладбище, дату церемонии прощания и похорон объявят позднее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

кто ушел из жизни в 2024 году?, россия, новости, в мире