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В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2023 год
В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2023 год
Sputnik Грузия
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости, перерабатывающей промышленности 16.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-16T09:01+0400
2024-11-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2023 году составил 7,8% по сравнению с показателем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Таким образом, показатель среднего экономического роста вырос на 0,3 процентных пункта по сравнению с данными, уточненными в марте текущего года, когда рост ВВП составил 7,5%. В текущих ценах ВВП в 2023 году составил 80,9 миллиарда лари, или 30,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 2,9%, а ВВП на душу населения составил 8 284,0 доллара (год назад – 6 731,2 доллара), сообщили в "Сакстате". Какие сферы экономики растут Наибольший рост в 2023 году показали сферы торговли, информации и коммуникации, торговли, строительства и образования. Спад показали сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства (-3,4%), горнодобывающая промышленность (-19,6%), деятельность, связанная с недвижимостью (-2,0%), поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (-2,5%), а также здравоохранения и социального обслуживания (-4,6%). В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости, перерабатывающей промышленности и т. д. В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%. Реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2024 года составил 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-сентябре 2024 года составил 9,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2023 год
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости, перерабатывающей промышленности
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2023 году составил 7,8% по сравнению с показателем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Таким образом, показатель среднего экономического роста вырос на 0,3 процентных пункта по сравнению с данными, уточненными в марте текущего года, когда рост ВВП составил 7,5%.
В текущих ценах ВВП в 2023 году составил 80,9 миллиарда лари, или 30,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 2,9%, а ВВП на душу населения составил 8 284,0 доллара (год назад – 6 731,2 доллара), сообщили в "Сакстате".
Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в 2023 году показали сферы торговли, информации и коммуникации, торговли, строительства и образования.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в 2023 году
Сфера экономики
Рост, %
Информация и коммуникация
27,5
Профессиональная научно-техническая деятельность
23,6
Образование
18,0
Торговля
17,8
Госуправление и оборона; Обязательное социальное обеспечение
15,6
Спад показали сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства (-3,4%), горнодобывающая промышленность (-19,6%), деятельность, связанная с недвижимостью (-2,0%), поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (-2,5%), а также здравоохранения и социального обслуживания (-4,6%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости, перерабатывающей промышленности и т. д.
Топ-5 сфер экономики Грузии, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в 2023 году
Сфера экономики
Рост, %
Торговля
16,0
Операции с недвижимым имуществом
10,6
Перерабатывающая промышленность
9,6
Строительство
7,6
Сельское хозяйство
6,9
В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%. Реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2024 года составил 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-сентябре 2024 года составил 9,8%.