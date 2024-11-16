Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241116/v-gruzii-utochnili-pokazateli-ekonomicheskogo-rosta-za-2023-god-290921639.html
В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2023 год
В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2023 год
Sputnik Грузия
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости, перерабатывающей промышленности 16.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-16T09:01+0400
2024-11-16T09:01+0400
экономика
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0c/250865109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43d46e7c9913e7686fb555dd383077be.jpg
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2023 году составил 7,8% по сравнению с показателем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Таким образом, показатель среднего экономического роста вырос на 0,3 процентных пункта по сравнению с данными, уточненными в марте текущего года, когда рост ВВП составил 7,5%. В текущих ценах ВВП в 2023 году составил 80,9 миллиарда лари, или 30,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 2,9%, а ВВП на душу населения составил 8 284,0 доллара (год назад – 6 731,2 доллара), сообщили в "Сакстате". Какие сферы экономики растут Наибольший рост в 2023 году показали сферы торговли, информации и коммуникации, торговли, строительства и образования. Спад показали сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства (-3,4%), горнодобывающая промышленность (-19,6%), деятельность, связанная с недвижимостью (-2,0%), поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (-2,5%), а также здравоохранения и социального обслуживания (-4,6%). В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости, перерабатывающей промышленности и т. д. В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%. Реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2024 года составил 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-сентябре 2024 года составил 9,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0c/250865109_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec7722e0dfa1da684771918fdddc5dbb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2023 год

09:01 16.11.2024
© photo: Sputnik / StringerГородские часы с надписью Тбилиси в центре города на проспекте Руставели
Городские часы с надписью Тбилиси в центре города на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости, перерабатывающей промышленности
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2023 году составил 7,8% по сравнению с показателем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Таким образом, показатель среднего экономического роста вырос на 0,3 процентных пункта по сравнению с данными, уточненными в марте текущего года, когда рост ВВП составил 7,5%.
В текущих ценах ВВП в 2023 году составил 80,9 миллиарда лари, или 30,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 2,9%, а ВВП на душу населения составил 8 284,0 доллара (год назад – 6 731,2 доллара), сообщили в "Сакстате".

Какие сферы экономики растут

Наибольший рост в 2023 году показали сферы торговли, информации и коммуникации, торговли, строительства и образования.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в 2023 году

Сфера экономики

Рост, %

Информация и коммуникация

27,5

Профессиональная научно-техническая деятельность

23,6

Образование

18,0

Торговля

17,8

Госуправление и оборона; Обязательное социальное обеспечение

15,6

Спад показали сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства (-3,4%), горнодобывающая промышленность (-19,6%), деятельность, связанная с недвижимостью (-2,0%), поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (-2,5%), а также здравоохранения и социального обслуживания (-4,6%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости, перерабатывающей промышленности и т. д.
Топ-5 сфер экономики Грузии, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в 2023 году

Сфера экономики

Рост, %

Торговля

16,0

Операции с недвижимым имуществом

10,6

Перерабатывающая промышленность

9,6

Строительство

7,6

Сельское хозяйство

6,9

В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%. Реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2024 года составил 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-сентябре 2024 года составил 9,8%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0