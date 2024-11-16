https://sputnik-georgia.ru/20241116/v-gruzii-utochnili-pokazateli-ekonomicheskogo-rosta-za-2023-god-290921639.html

В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2023 год

В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2023 год

Sputnik Грузия

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости, перерабатывающей промышленности 16.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-16T09:01+0400

2024-11-16T09:01+0400

2024-11-16T09:01+0400

экономика

грузия

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2023 году составил 7,8% по сравнению с показателем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Таким образом, показатель среднего экономического роста вырос на 0,3 процентных пункта по сравнению с данными, уточненными в марте текущего года, когда рост ВВП составил 7,5%. В текущих ценах ВВП в 2023 году составил 80,9 миллиарда лари, или 30,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 2,9%, а ВВП на душу населения составил 8 284,0 доллара (год назад – 6 731,2 доллара), сообщили в "Сакстате". Какие сферы экономики растут Наибольший рост в 2023 году показали сферы торговли, информации и коммуникации, торговли, строительства и образования. Спад показали сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства (-3,4%), горнодобывающая промышленность (-19,6%), деятельность, связанная с недвижимостью (-2,0%), поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (-2,5%), а также здравоохранения и социального обслуживания (-4,6%). В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости, перерабатывающей промышленности и т. д. В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%. Реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2024 года составил 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-сентябре 2024 года составил 9,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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