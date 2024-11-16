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В ожидании реванша – превью к матчу сборных Грузии и Украины в Батуми
В ожидании реванша – превью к матчу сборных Грузии и Украины в Батуми
Sputnik Грузия
Футбольная сборная Грузии возвращается – сегодня в 21:00 наша команда примет сборную Украины 16.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-16T10:52+0400
2024-11-16T10:52+0400
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Большой спортивный вечер ожидает Грузию: на стадионе "Аджарабет Арена" в Батуми перед нами предстанут два неуступчивых, боевитых и готовых демонстрировать яркий футбол коллектива. Грузинские футболисты после двух обидных поражений, готовы исправляться перед родными трибунами. В распоряжении Вилли Саньоля находятся все игроки, травмированных нет, вернулся после дисквалификации Георгий Кочорашвили. Вилли Саньоль провел пресс-конференцию перед матчем Лиги наций против Украины. "Украина – очень сильная команда, мы убедились в этом в первой игре. Главное – исправить свои ошибки, мы должны проявлять больше агрессии на поле. Что касается вероятности занять первое место, то я знаю только, что если мы выиграем две встречи, то выйдем на чистое первое место. Но наша главная цель – не лидерство в группе, мы нацелены на лучшую игру, и я верю, что в итоге мы получим то, чего заслуживаем", - сказал Вилли Саньоль. О сопернике У сборной Украины большие кадровые потери. Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Малиновский… Эта пятерка по разным причинам не сыграет за сборную. Так же под вопросом остается участие в матче форварда итальянской "Ромы" Артема Довбика, которого ранее беспокоила боль в колене. Но даже при таком количестве травмированных футболистов не будем забывать, что сборная Украины – крепкая и неуступчивая команда, с которой нужно предельно концентрированно играть все 90 минут, октябрьская встреча, завершившаяся победой Украины (1:0), была тому подтверждением. Расклады перед заключительными матчами По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в группе с 6 очками. На первом месте – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка). Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в дивизионе В, где соревнуется сборная Грузии, если займет: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, украина, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, украина, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций
В ожидании реванша – превью к матчу сборных Грузии и Украины в Батуми
Футбольная сборная Грузии возвращается – сегодня в 21:00 наша команда примет сборную Украины
Большой спортивный вечер ожидает Грузию: на стадионе "Аджарабет Арена" в Батуми перед нами предстанут два неуступчивых, боевитых и готовых демонстрировать яркий футбол коллектива.
Грузинские футболисты после двух обидных поражений, готовы исправляться перед родными трибунами.
В распоряжении Вилли Саньоля находятся все игроки, травмированных нет, вернулся после дисквалификации Георгий Кочорашвили.
Вилли Саньоль провел пресс-конференцию перед матчем Лиги наций против Украины.
"Украина – очень сильная команда, мы убедились в этом в первой игре. Главное – исправить свои ошибки, мы должны проявлять больше агрессии на поле.
За последние годы в сборной Грузии многое изменилось. Впереди новый проект. Наша команда состоит из молодых и опытных игроков, и смена поколений в будущем будет необходима.
Что касается вероятности занять первое место, то я знаю только, что если мы выиграем две встречи, то выйдем на чистое первое место. Но наша главная цель – не лидерство в группе, мы нацелены на лучшую игру, и я верю, что в итоге мы получим то, чего заслуживаем", - сказал Вилли Саньоль.
У сборной Украины большие кадровые потери. Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Малиновский… Эта пятерка по разным причинам не сыграет за сборную.
Так же под вопросом остается участие в матче форварда итальянской "Ромы" Артема Довбика, которого ранее беспокоила боль в колене.
Но даже при таком количестве травмированных футболистов не будем забывать, что сборная Украины – крепкая и неуступчивая команда, с которой нужно предельно концентрированно играть все 90 минут, октябрьская встреча, завершившаяся победой Украины (1:0), была тому подтверждением.
Расклады перед заключительными матчами
По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в группе с 6 очками. На первом месте – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка).
Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в дивизионе В, где соревнуется сборная Грузии, если займет:
первое место – поднимется в дивизион А;
второе место – сыграет стыковые матчи за выход в дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе дивизиона А;
третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе дивизиона С;
четвертое место – вылетит в дивизион С.