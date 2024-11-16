Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241116/v-ozhidanii-revansha--prevyu-k-matchu-sbornykh-gruzii-i-ukrainy-v-batumi-290921407.html
В ожидании реванша – превью к матчу сборных Грузии и Украины в Батуми
В ожидании реванша – превью к матчу сборных Грузии и Украины в Батуми
Sputnik Грузия
Футбольная сборная Грузии возвращается – сегодня в 21:00 наша команда примет сборную Украины 16.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-16T10:52+0400
2024-11-16T10:52+0400
спорт
грузия
новости
вилли саньоль
украина
сборная грузии по футболу
футбол
лига наций
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/0c/290332425_0:138:1441:948_1920x0_80_0_0_21a496c9d7baa6ab9bc521c4f857d820.jpg
Большой спортивный вечер ожидает Грузию: на стадионе "Аджарабет Арена" в Батуми перед нами предстанут два неуступчивых, боевитых и готовых демонстрировать яркий футбол коллектива. Грузинские футболисты после двух обидных поражений, готовы исправляться перед родными трибунами. В распоряжении Вилли Саньоля находятся все игроки, травмированных нет, вернулся после дисквалификации Георгий Кочорашвили. Вилли Саньоль провел пресс-конференцию перед матчем Лиги наций против Украины. "Украина – очень сильная команда, мы убедились в этом в первой игре. Главное – исправить свои ошибки, мы должны проявлять больше агрессии на поле. Что касается вероятности занять первое место, то я знаю только, что если мы выиграем две встречи, то выйдем на чистое первое место. Но наша главная цель – не лидерство в группе, мы нацелены на лучшую игру, и я верю, что в итоге мы получим то, чего заслуживаем", - сказал Вилли Саньоль. О сопернике У сборной Украины большие кадровые потери. Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Малиновский… Эта пятерка по разным причинам не сыграет за сборную. Так же под вопросом остается участие в матче форварда итальянской "Ромы" Артема Довбика, которого ранее беспокоила боль в колене. Но даже при таком количестве травмированных футболистов не будем забывать, что сборная Украины – крепкая и неуступчивая команда, с которой нужно предельно концентрированно играть все 90 минут, октябрьская встреча, завершившаяся победой Украины (1:0), была тому подтверждением. Расклады перед заключительными матчами По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в группе с 6 очками. На первом месте – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка). Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в дивизионе В, где соревнуется сборная Грузии, если займет: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/0c/290332425_78:0:1342:948_1920x0_80_0_0_be03c2fab7348275126dca1c7d45ffc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, украина, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, украина, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций

В ожидании реванша – превью к матчу сборных Грузии и Украины в Батуми

10:52 16.11.2024
© Courtesy of NakrebiМатч Украина-Грузия. Грузинские болельщики
Матч Украина-Грузия. Грузинские болельщики - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2024
© Courtesy of Nakrebi
Подписаться
Футбольная сборная Грузии возвращается – сегодня в 21:00 наша команда примет сборную Украины
Большой спортивный вечер ожидает Грузию: на стадионе "Аджарабет Арена" в Батуми перед нами предстанут два неуступчивых, боевитых и готовых демонстрировать яркий футбол коллектива.
Грузинские футболисты после двух обидных поражений, готовы исправляться перед родными трибунами.
В распоряжении Вилли Саньоля находятся все игроки, травмированных нет, вернулся после дисквалификации Георгий Кочорашвили.
Вилли Саньоль провел пресс-конференцию перед матчем Лиги наций против Украины.
"Украина – очень сильная команда, мы убедились в этом в первой игре. Главное – исправить свои ошибки, мы должны проявлять больше агрессии на поле.
За последние годы в сборной Грузии многое изменилось. Впереди новый проект. Наша команда состоит из молодых и опытных игроков, и смена поколений в будущем будет необходима.
Что касается вероятности занять первое место, то я знаю только, что если мы выиграем две встречи, то выйдем на чистое первое место. Но наша главная цель – не лидерство в группе, мы нацелены на лучшую игру, и я верю, что в итоге мы получим то, чего заслуживаем", - сказал Вилли Саньоль.

О сопернике

У сборной Украины большие кадровые потери. Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Малиновский… Эта пятерка по разным причинам не сыграет за сборную.
Так же под вопросом остается участие в матче форварда итальянской "Ромы" Артема Довбика, которого ранее беспокоила боль в колене.
Но даже при таком количестве травмированных футболистов не будем забывать, что сборная Украины – крепкая и неуступчивая команда, с которой нужно предельно концентрированно играть все 90 минут, октябрьская встреча, завершившаяся победой Украины (1:0), была тому подтверждением.

Расклады перед заключительными матчами

По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в группе с 6 очками. На первом месте – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка).
Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в дивизионе В, где соревнуется сборная Грузии, если займет:
первое место – поднимется в дивизион А;
второе место – сыграет стыковые матчи за выход в дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе дивизиона А;
третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе дивизиона С;
четвертое место – вылетит в дивизион С.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0