https://sputnik-georgia.ru/20241116/v-ozhidanii-revansha--prevyu-k-matchu-sbornykh-gruzii-i-ukrainy-v-batumi-290921407.html

В ожидании реванша – превью к матчу сборных Грузии и Украины в Батуми

В ожидании реванша – превью к матчу сборных Грузии и Украины в Батуми

Sputnik Грузия

Футбольная сборная Грузии возвращается – сегодня в 21:00 наша команда примет сборную Украины 16.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-16T10:52+0400

2024-11-16T10:52+0400

2024-11-16T10:52+0400

спорт

грузия

новости

вилли саньоль

украина

сборная грузии по футболу

футбол

лига наций

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/0c/290332425_0:138:1441:948_1920x0_80_0_0_21a496c9d7baa6ab9bc521c4f857d820.jpg

Большой спортивный вечер ожидает Грузию: на стадионе "Аджарабет Арена" в Батуми перед нами предстанут два неуступчивых, боевитых и готовых демонстрировать яркий футбол коллектива. Грузинские футболисты после двух обидных поражений, готовы исправляться перед родными трибунами. В распоряжении Вилли Саньоля находятся все игроки, травмированных нет, вернулся после дисквалификации Георгий Кочорашвили. Вилли Саньоль провел пресс-конференцию перед матчем Лиги наций против Украины. "Украина – очень сильная команда, мы убедились в этом в первой игре. Главное – исправить свои ошибки, мы должны проявлять больше агрессии на поле. Что касается вероятности занять первое место, то я знаю только, что если мы выиграем две встречи, то выйдем на чистое первое место. Но наша главная цель – не лидерство в группе, мы нацелены на лучшую игру, и я верю, что в итоге мы получим то, чего заслуживаем", - сказал Вилли Саньоль. О сопернике У сборной Украины большие кадровые потери. Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Малиновский… Эта пятерка по разным причинам не сыграет за сборную. Так же под вопросом остается участие в матче форварда итальянской "Ромы" Артема Довбика, которого ранее беспокоила боль в колене. Но даже при таком количестве травмированных футболистов не будем забывать, что сборная Украины – крепкая и неуступчивая команда, с которой нужно предельно концентрированно играть все 90 минут, октябрьская встреча, завершившаяся победой Украины (1:0), была тому подтверждением. Расклады перед заключительными матчами По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в группе с 6 очками. На первом месте – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка). Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в дивизионе В, где соревнуется сборная Грузии, если займет: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, вилли саньоль, украина, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций