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Авиасалон China Airshow 2024: экспортные перспективы Су-57

Авиасалон China Airshow 2024: экспортные перспективы Су-57

Sputnik Грузия

Российская авиационная и космическая техника на международных выставках демонстрирует безусловное превосходство над конкурентами. Авиасалон China Airshow 2024... 17.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-17T18:28+0400

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Авиационно-космическая выставка China Airshow 2024 проходит в приморском городе Чжухай китайской провинции Гуандун 12-17 ноября. Около 150 иностранных экспонентов из 47 стран мира представляют военную и гражданскую авиатехнику, космическую технику, вооружения, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Это крупнейшее в КНР тематическое мероприятие проводится каждые два года.Россия, Франция, США, Саудовская Аравия и Италия представили здесь свои национальные павильоны. Однако западные страны настроены в большей степени на изучение чужих достижений, чем на показ своих. Причина объективная – утрата технологической исключительности.Центром притяжения для сотен специалистов, миллионов местных жителей и посетителей салона оказался российский истребитель пятого поколения Су-57, представленный за рубежом впервые. И это единственный в мире самолет-невидимка с успешным боевым опытом в конфликте высокой интенсивности – с применением противником современных (натовских) систем ПВО и РЭБ.Российский павильон на Airshow China 2024 щедро наполнен самолетами, вертолетами, авиационными средствами поражения, системами противовоздушной и противоракетной обороны, радиоэлектронной борьбы, двигателями, авионикой и другими высокотехнологичными изделиями десятков ведущих предприятий ОПК.Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев особо отметил зарубежный "дебютный залп": истребитель Су-57Э, новейшие управляемые ракеты "Гром-Э1", Х-58УШКЭи Х-38МЛЭ, корректируемые авиабомбы К08БЭ и УПАБ-1500Б-Э, вооружение лучшего в своем классе разведывательно-ударного вертолета Ка-52Э.Внимание специалистов привлекает также малозаметная крылатая ракета нового поколения Х-69 дальностью до 290 км.В секторе ПВО нет равных зенитной ракетной системе С-350Е "Витязь", которая в сложных боевых условиях доказала высокую эффективность поражения целей, включая автоматический режим.Специалисты и гости салона уже увидели и оценили "невидимку" на земле и в воздухе – самолет демонстрировал фигуры высшего пилотажа над Чжухаем. В показательных полетах участвует также пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-35С поколения 4++. Здесь можно заметить символическую преемственность – 10 лет назад на выставке China Airshow впервые показали Су-35, который оказался востребован во многих странах.Единственный в миреТолько Россия, Китай и США способны создавать истребители пятого поколения. Поэтому американские профильные издания ревностно анализируют экспортные перспективы российского Су-57 – с конкретными привязками к Индии и Алжиру.Сравнивают российский самолет с американскими аналогами F-22 и F-35 (первый – откровенно устарел, второй – до пятого поколения технологически не дотягивает), а также с китайскими истребителями J-35 и J-20.Невыдающиеся характеристики американских самолетов мы рассматривали ранее. Китайские истребители пятого поколения в среде специалистов известны тем, что выпускались с 2017 года с российскими двигателями, китайские WS-10C интегрированы в 2021 году, и сегодня эстафету принимают новые двигатели WS-15 с монокристаллическими лопастями. Китайский истребитель пятого поколения Shenyang J-35A на выставке представлен впервые, и уже считается ориентированным на экспортный рынок.Не касаясь достоинств и недостатков конкурентов, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов выделил главное отличие российского самолета: "Сегодня Су-57 – единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS. Самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69. В производстве участвует широкая кооперация предприятий, авиационные комплексы поставляются серийно".Разумеется, такая машина обладает высоким экспортным потенциалом, вызывает значительный интерес у специалистов и иностранных заказчиков.На выставке China Airshow 2024 российский ОПК предлагает не просто новинки, а изделия, доказавшие высокую эффективность в зоне СВО. Истребитель Су-57 – ветеран боевых действий высокой интенсивности (в условиях применения противником современных систем ПВО и РЭБ). Такая репутация гарантирует выполнение поставленных задач на современном театре военных действий в любом регионе планеты.Американские и китайские самолеты пятого поколения боевого опыта не имеют, и ожидания иностранных заказчиков могут не совпасть с реальностью.Разумеется, мировой рынок – не самоцель. Российские авиастроители придерживаются системы государственных приоритетов.ВКС России 11 ноября получили очередную партию новейших истребителей Су-57 и Су-35С. Предыдущую партию машин ВКС получили в сентябре. Комсомольский-на-Амуре авиазавод расширяет производство истребителей 5-го и 4++ поколений, гособоронзаказ выполняется безупречно.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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