https://sputnik-georgia.ru/20241117/kanatnaya-doroga-rike-narikala-ne-smozhet-obsluzhivat-passazhirov-tri-nedeli-290943766.html

Канатная дорога Рике-Нарикала не сможет обслуживать пассажиров три недели

Канатная дорога Рике-Нарикала не сможет обслуживать пассажиров три недели

Sputnik Грузия

По условиям контракта работы будут выполнять специалисты итальянской производственной компании Leitner 17.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-17T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Рике-Нарикала в Тбилиси, не сможет обслуживать пассажиров с 18 ноября по 7 декабря из-за работ, предусмотренных техническим регламентом, сообщили в Тбилисской транспортной компании. В указанный период на канатной дороге будет проведен плановый осмотр и техническое обслуживание. Будет капитально отремонтирована роликовая секция, заменены оси и подшипники, затем установлен гидроцилиндр, произведен капитальный ремонт гидравлической и тормозной систем. По условиям контракта работы будут выполнять специалисты итальянской производственной компании Leitner. В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатные дороги – от парка Рике до крепости Нарикала, от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера и от проспекта Руставели до парка Мтацминда. Городские власти анонсировали открытие еще одной канатки, которая соединит площадь свободы с горой Табори.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, парк рике, канатная дорога