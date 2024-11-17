https://sputnik-georgia.ru/20241117/kanatnaya-doroga-rike-narikala-ne-smozhet-obsluzhivat-passazhirov-tri-nedeli-290943766.html
Канатная дорога Рике-Нарикала не сможет обслуживать пассажиров три недели
Канатная дорога Рике-Нарикала не сможет обслуживать пассажиров три недели
Sputnik Грузия
По условиям контракта работы будут выполнять специалисты итальянской производственной компании Leitner 17.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-17T15:16+0400
2024-11-17T15:16+0400
2024-11-17T15:32+0400
грузия
новости
общество
парк рике
канатная дорога
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24027/91/240279118_0:39:2000:1164_1920x0_80_0_0_a5600dc1cd9715cc0e1220a8d838a005.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Рике-Нарикала в Тбилиси, не сможет обслуживать пассажиров с 18 ноября по 7 декабря из-за работ, предусмотренных техническим регламентом, сообщили в Тбилисской транспортной компании. В указанный период на канатной дороге будет проведен плановый осмотр и техническое обслуживание. Будет капитально отремонтирована роликовая секция, заменены оси и подшипники, затем установлен гидроцилиндр, произведен капитальный ремонт гидравлической и тормозной систем. По условиям контракта работы будут выполнять специалисты итальянской производственной компании Leitner. В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатные дороги – от парка Рике до крепости Нарикала, от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера и от проспекта Руставели до парка Мтацминда. Городские власти анонсировали открытие еще одной канатки, которая соединит площадь свободы с горой Табори.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24027/91/240279118_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_27804fa4de2f4c646c826c3d22226fb4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, парк рике, канатная дорога
грузия, новости, общество, парк рике, канатная дорога
Канатная дорога Рике-Нарикала не сможет обслуживать пассажиров три недели
15:16 17.11.2024 (обновлено: 15:32 17.11.2024)
По условиям контракта работы будут выполнять специалисты итальянской производственной компании Leitner
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Рике-Нарикала в Тбилиси, не сможет обслуживать пассажиров с 18 ноября по 7 декабря из-за работ, предусмотренных техническим регламентом, сообщили в Тбилисской транспортной компании.
В указанный период на канатной дороге будет проведен плановый осмотр и техническое обслуживание. Будет капитально отремонтирована роликовая секция, заменены оси и подшипники, затем установлен гидроцилиндр, произведен капитальный ремонт гидравлической и тормозной систем.
"В целях безопасности защитную сетку на верхней станции заменят на новую, станции и вышки проверят на вибрацию, а также протестируют системы безопасности на канатной дороге", – говорится в сообщении.
По условиям контракта работы будут выполнять специалисты итальянской производственной компании Leitner.
В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатные дороги – от парка Рике до крепости Нарикала, от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера и от проспекта Руставели до парка Мтацминда. Городские власти анонсировали открытие еще одной канатки, которая соединит площадь свободы с горой Табори.