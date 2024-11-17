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Католикос-Патриарх Всея Грузии поздравил правящую партию с победой на выборах
Католикос-Патриарх Всея Грузии поздравил правящую партию с победой на выборах
Sputnik Грузия
Патриарх выразил надежду, что власти, как и оппозиция, смогут максимально использовать последующие годы для прогресса и благополучия страны 17.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-17T13:14+0400
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2024-11-17T13:14+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на парламентских выборах 26 октября с "подавляющим большинством", говорится в распространенном Патриархией сообщении. Центральная избирательная комиссия Грузии 16 октября подвела окончательные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мандатов из 150. Патриарх выразил надежду, что власти, как и оппозиция, смогут максимально использовать последующие годы для прогресса и благополучия страны. "Да, оппозиция протестует против результатов выборов и планирует продолжать противостоять, но мы надеемся, что и правительство, и оппозиция смогут максимально использовать последующие годы для прогресса и процветания страны", – говорится в письме. По словам Патриарха, все в мире происходит по воле Господа. Парламентские выборы прошли 26 октября. На заседании 16 ноября ЦИК Грузии подвела окончательные итоги выборов по итогам выборов. Остальной 61 мандат распределился следующим образом: Оппозиция отказывается признавать победу "Грузинской мечты", заявляя, что произошла тотальная фальсификация выборов. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. В знак протеста оппозиция и ее сторонники проводят акции, которые не отличаются массовостью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, единое национальное движение, илия второй, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, единое национальное движение, илия второй, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Католикос-Патриарх Всея Грузии поздравил правящую партию с победой на выборах
Патриарх выразил надежду, что власти, как и оппозиция, смогут максимально использовать последующие годы для прогресса и благополучия страны
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на парламентских выборах 26 октября с "подавляющим большинством", говорится в распространенном Патриархией сообщении.
Центральная избирательная комиссия Грузии 16 октября подвела окончательные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мандатов из 150.
"Завершился процесс обнародования ЦИК результатов выборов, что еще раз подтвердило победу "Грузинской мечты" с подавляющим большинством голосов. Мы сердечно поздравляем их с этим успехом", – говорится в заявлении Католикоса-Патриарха.
Патриарх выразил надежду, что власти, как и оппозиция, смогут максимально использовать последующие годы для прогресса и благополучия страны.
"Да, оппозиция протестует против результатов выборов и планирует продолжать противостоять, но мы надеемся, что и правительство, и оппозиция смогут максимально использовать последующие годы для прогресса и процветания страны", – говорится в письме.
По словам Патриарха, все в мире происходит по воле Господа.
Парламентские выборы прошли 26 октября. На заседании 16 ноября ЦИК Грузии подвела окончательные итоги выборов по итогам выборов. Остальной 61 мандат распределился следующим образом:
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14
Оппозиция отказывается признавать победу "Грузинской мечты", заявляя, что произошла тотальная фальсификация выборов. Они утверждают, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление.
При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. В знак протеста оппозиция и ее сторонники проводят акции, которые не отличаются массовостью.