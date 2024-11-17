https://sputnik-georgia.ru/20241117/politseyskogo-tyazhelo-ranili-v-tbilisi-290945348.html

Полицейского тяжело ранили в Тбилиси

Полицейского тяжело ранили в Тбилиси

Sputnik Грузия

Инцидент произошел поздно ночью и связан с профессиональной деятельностью жертвы 17.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-17T19:22+0400

2024-11-17T19:22+0400

2024-11-17T19:22+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275679364_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_d9e400b052f29436f6d757da73b3745f.jpg

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сотрудник полиции Цхнети (пригород Тбилиси) был ранен у своего дома в столичном районе Ведзиси, сообщили местные СМИ. Состояние пострадавшего тяжелое. Он находится в клинике. МВД Грузии возбудило уголовное дело по двум статьям УК Грузии "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". По информации СМИ, инцидент произошел поздно ночью и связан с профессиональной деятельностью жертвы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси