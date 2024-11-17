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Полицейского тяжело ранили в Тбилиси
Полицейского тяжело ранили в Тбилиси
Sputnik Грузия
Инцидент произошел поздно ночью и связан с профессиональной деятельностью жертвы 17.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-17T19:22+0400
2024-11-17T19:22+0400
2024-11-17T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сотрудник полиции Цхнети (пригород Тбилиси) был ранен у своего дома в столичном районе Ведзиси, сообщили местные СМИ. Состояние пострадавшего тяжелое. Он находится в клинике. МВД Грузии возбудило уголовное дело по двум статьям УК Грузии "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". По информации СМИ, инцидент произошел поздно ночью и связан с профессиональной деятельностью жертвы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Полицейского тяжело ранили в Тбилиси
Инцидент произошел поздно ночью и связан с профессиональной деятельностью жертвы
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сотрудник полиции Цхнети (пригород Тбилиси) был ранен у своего дома в столичном районе Ведзиси, сообщили местные СМИ.
Состояние пострадавшего тяжелое. Он находится в клинике.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по двум статьям УК Грузии "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".
По информации СМИ, инцидент произошел поздно ночью и связан с профессиональной деятельностью жертвы.