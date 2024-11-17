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Сборные Грузии и Украины победителя не выявили – обзор матча Лиги наций

Сборные Грузии и Украины победителя не выявили – обзор матча Лиги наций

Sputnik Грузия

Матч в рамках Лиги наций УЕФА завершился ничьей 1:1, отражающей равенство сил сборных Украины и Грузии на поле 17.11.2024, Sputnik Грузия

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2024-11-17T10:04+0400

2024-11-17T10:38+0400

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георгий мамардашвили

георгий микаутадзе

сборная грузии по футболу

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Встреча в Батуми стала ярким примером упорной борьбы, в которой обе сборные продемонстрировали как свои сильные стороны, так и недостатки. Украинцы инициативнее начали игру и получили преимущество уже на 7 минуте, автоголом отметился Соломон Кверквелия. Быстрый прессинг сборной Украины застал оборону Грузии врасплох, и мяч оказался в сетке ворот (0:1). Несмотря на гол, гости не смогли развить успех. Владение мячом и контроль постепенно перешли к грузинам. Во втором тайме сборная Грузии усилила давление. Команда доминировала в центре поля благодаря организованным действиям полузащиты. Как это часто бывает, выделялся Хвича Кварацхелия, который стал ключевой фигурой во многих атаках. На 76 минуте Георгий Микаутадзе сравнял счет. Грузия продолжала атаковать, но отсутствие точности в завершающей фазе не позволило забить второй мяч. Украина в свою очередь сделала акцент на контратаках, однако их реализация так же оказалась неудовлетворительной. За весь второй тайм украинцы дважды пробили в створ ворот, но зато как?! В самой концовке встречи двойной шанс получила Украина, но Георгий Мамардашвили вновь творил чудеса, два удивительных спасения сохранили для сборной Грузии ничью! Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль на пресс-конференции дал оценку завершившемуся матчу со сборной Украины. После пропущенного гола игроки испытывают психологические трудности, но мы упорно работаем, чтобы научиться с ними справляться. Я считаю, что мы заслуживали большего, но не добились этого из-за мелких ошибок. Одни и те же 11 игроков не всегда будут выходить на поле. Лига Наций важна еще и потому, что это подготовительный этап к отборочному циклу чемпионата мира. Какова цель? 5 лет назад Грузия была в дивизионе D, но теперь может подняться в дивизион А. Мы собираемся бороться в Чехии за победу", – сказал Вилли Саньоль. Противоречивый получился матч. Первый тайм грузинские футболисты провели не так ярко, как хотелось бы. Показалось, что Вилли Саньоль не совсем угадал со стартовым составом, оставив и Давиташвили, и Микаутадзе на скамейке запасных. Вторую половину встречи сборной Грузии можно занести в актив, удалось отыграться, появились моменты. И все же, положа руку на сердце, ничья – закономерный итог противостояния. Статистика матча: Следующую игру сборная Грузии проведет 19 ноября (23:45 тбс) в гостях против сборной Чехии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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