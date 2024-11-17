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Верхний Ларс сегодня: движение большегрузов восстановлено
Верхний Ларс сегодня: движение большегрузов восстановлено
Sputnik Грузия
Из-за сильного мороза и гололеда движение большегрузов в направлении грузино-российской границы было запрещено ночью в субботу 17.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-17T13:59+0400
2024-11-17T13:59+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено для транспортных средств с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента. Из-за сильного мороза и гололеда движение большегрузов в направлении к грузино-российской границе было запрещено ночью в субботу, 16 ноября. Движение для других видов транспортных средств свободное. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: движение большегрузов восстановлено
13:59 17.11.2024 (обновлено: 14:14 17.11.2024)
Из-за сильного мороза и гололеда движение большегрузов в направлении грузино-российской границы было запрещено ночью в субботу
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено для транспортных средств с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента.
Из-за сильного мороза и гололеда движение большегрузов в направлении к грузино-российской границе было запрещено ночью в субботу, 16 ноября. Движение для других видов транспортных средств свободное.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.