https://sputnik-georgia.ru/20241117/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-bolshegruzov-vosstanovleno-290943231.html

Верхний Ларс сегодня: движение большегрузов восстановлено

Верхний Ларс сегодня: движение большегрузов восстановлено

Sputnik Грузия

Из-за сильного мороза и гололеда движение большегрузов в направлении грузино-российской границы было запрещено ночью в субботу 17.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-17T13:59+0400

2024-11-17T13:59+0400

2024-11-17T14:14+0400

грузия

новости

погода

верхний ларс

департамент автомобильных дорог

ситуация на военно-грузинской дороге

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/08/286195071_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_5710c835b6facbbf44d83643e362a871.jpg

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено для транспортных средств с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента. Из-за сильного мороза и гололеда движение большегрузов в направлении к грузино-российской границе было запрещено ночью в субботу, 16 ноября. Движение для других видов транспортных средств свободное. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге