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Как Тифлисские ворота стали достопримечательностью российского города?

Как Тифлисские ворота стали достопримечательностью российского города?

Sputnik Грузия

Триумфальная арка, или Тифлисские ворота – одна из главных достопримечательностей российского города Ставрополь. Подробнее о ней вы узнаете в видео Sputnik... 18.11.2024, Sputnik Грузия

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Арка была построена в районе Тифлисской заставы, откуда начинался тракт на Георгиевск и далее в Закавказье на Тифлис, отсюда второе название монумента.Есть сведения, что арка выполняла функции городских ворот при въезде в Ставрополь с восточной стороны. По сей день Тифлисские ворота являются одной из главных достопримечательностей столицы Ставропольского края.

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