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Как Тифлисские ворота стали достопримечательностью российского города?
Как Тифлисские ворота стали достопримечательностью российского города?
Sputnik Грузия
Триумфальная арка, или Тифлисские ворота – одна из главных достопримечательностей российского города Ставрополь. Подробнее о ней вы узнаете в видео Sputnik... 18.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-18T18:48+0400
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Арка была построена в районе Тифлисской заставы, откуда начинался тракт на Георгиевск и далее в Закавказье на Тифлис, отсюда второе название монумента.Есть сведения, что арка выполняла функции городских ворот при въезде в Ставрополь с восточной стороны. По сей день Тифлисские ворота являются одной из главных достопримечательностей столицы Ставропольского края.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, культура, культура, ставропольский край, грузия, искусство, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, культура, культура, ставропольский край, грузия, искусство, видео
Как Тифлисские ворота стали достопримечательностью российского города?
18:48 18.11.2024 (обновлено: 19:07 18.11.2024)
Триумфальная арка, или Тифлисские ворота – одна из главных достопримечательностей российского города Ставрополь. Подробнее о ней вы узнаете в видео Sputnik Грузия
Арка была построена в районе Тифлисской заставы, откуда начинался тракт на Георгиевск и далее в Закавказье на Тифлис, отсюда второе название монумента.
Есть сведения, что арка выполняла функции городских ворот при въезде в Ставрополь с восточной стороны.
По сей день Тифлисские ворота являются одной из главных достопримечательностей столицы Ставропольского края.