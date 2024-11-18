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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидается небольшой дождь 19 ноября, а 20-21 ноября погода прояснится 18.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-18T20:38+0400

2024-11-18T20:38+0400

2024-11-18T19:52+0400

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют погоду с осадками в основном в западной части Грузии 19 ноября, а 20 ноября погода прояснится и потеплеет, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидается небольшой дождь 19 ноября, а 20-21 ноября погода прояснится. Температура воздуха днем составит 15-17 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) погода будет дождливой и сравнительно прохладной 19 ноября, а 20-21 ноября будет тепло и безоблачно. Температура воздуха прогреется до 19-22 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики прогнозируют прохладную и дождливую погоду 19 ноября. А 20-21 ноября погода будет теплой и ясной. Температура воздуха днем составит 19-22 градуса тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики также ожидают прохладную погоду с осадками, а 20-21 числа – ясную. Температура воздуха днем составит 15-18 градусов тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) также не ожидаются осадки 19 ноября, а на следующий день погода прояснится. Температура воздуха днем составит 9-14 градусов тепла. В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 19 ноября местами ожидается дождь, а 20-21 числа будет погода без осадков. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) погода ожидается дождливой 19 ноября, а 20-21 числа – безоблачной. Температура воздуха днем составит 12-17 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) также ожидаются дожди 19 ноября, а 20-21 числа погода будет ясной. Температура воздуха днем составит 9-14 градусов тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 19 ноября местами пойдет снег, а 20-21 ноября – погода будет ясной. Температура воздуха днем составит 4-9 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии