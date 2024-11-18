https://sputnik-georgia.ru/20241118/meriya-tbilisi-zakupit-novye-vagony-metro-290964215.html

Мэрия Тбилиси закупит новые вагоны метро

Мэрия Тбилиси закупит новые вагоны метро

Sputnik Грузия

Новые вагоны появятся в Грузии в конце 2026 года, сообщают городские власти 18.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-18T15:48+0400

2024-11-18T15:48+0400

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тбилисский метрополитен

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 97 современных вагонов метро в рамках проекта обновления поездов столичного метрополитена, заявил градоначальник Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Новые вагоны приобретут в рамках семилетнего проекта закупки новых 22 составов до 2030 года. Речь идет о 13 составах из четырех вагонов и девяти составах из пяти вагонов (для линии Ахметели-Варкетили). Вагоны будут изготовлены по современным стандартам и появятся в Грузии в конце 2026 года. По его словам, для уточнения информации заинтересованные лица могут также обратиться в Тбилисскую транспортную компанию. Каладзе отметил, что новые поезда будут с т. н. сквозными вагонами. Вместо нынешнего четырехвагонного поезда будут использоваться пятивагонные поезда, что позволит увеличить объемы пассажирских перевозок и улучшить качество обслуживания пассажиров. По словам Каладзе, проект обновления вагонов метрополитена – один из важных проектов для мэрии Тбилиси. С 2017 года все существующие вагоны были отремонтированы с целью продления срока их службы, однако с 2026 года у части вагонов закончится срок эксплуатации, и необходимо заменить их на совершенно новые и современные вагоны. Для этого было подготовлено соответствующее техническое задание и тендерная документация, проведено исследование рынка и привлечено соответствующее финансирование от международной финансовой организации. По его словам, учитывая значительный рост пассажиропотока в метро, ​​всего необходимо не менее 212 вагонов. Соответственно, этот проект будет продолжаться до полной замены старых вагонов. В ближайшие годы будет закуплено еще 115 вагонов. На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилисский метрополитен, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, экономика