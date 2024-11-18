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Мэрия Тбилиси закупит новые вагоны метро
Мэрия Тбилиси закупит новые вагоны метро
Sputnik Грузия
Новые вагоны появятся в Грузии в конце 2026 года, сообщают городские власти 18.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-18T15:48+0400
2024-11-18T15:48+0400
2024-11-18T15:48+0400
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 97 современных вагонов метро в рамках проекта обновления поездов столичного метрополитена, заявил градоначальник Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Новые вагоны приобретут в рамках семилетнего проекта закупки новых 22 составов до 2030 года. Речь идет о 13 составах из четырех вагонов и девяти составах из пяти вагонов (для линии Ахметели-Варкетили). Вагоны будут изготовлены по современным стандартам и появятся в Грузии в конце 2026 года. По его словам, для уточнения информации заинтересованные лица могут также обратиться в Тбилисскую транспортную компанию. Каладзе отметил, что новые поезда будут с т. н. сквозными вагонами. Вместо нынешнего четырехвагонного поезда будут использоваться пятивагонные поезда, что позволит увеличить объемы пассажирских перевозок и улучшить качество обслуживания пассажиров. По словам Каладзе, проект обновления вагонов метрополитена – один из важных проектов для мэрии Тбилиси. С 2017 года все существующие вагоны были отремонтированы с целью продления срока их службы, однако с 2026 года у части вагонов закончится срок эксплуатации, и необходимо заменить их на совершенно новые и современные вагоны. Для этого было подготовлено соответствующее техническое задание и тендерная документация, проведено исследование рынка и привлечено соответствующее финансирование от международной финансовой организации. По его словам, учитывая значительный рост пассажиропотока в метро, всего необходимо не менее 212 вагонов. Соответственно, этот проект будет продолжаться до полной замены старых вагонов. В ближайшие годы будет закуплено еще 115 вагонов. На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилисский метрополитен, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, экономика
тбилисский метрополитен, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, экономика
Мэрия Тбилиси закупит новые вагоны метро
Новые вагоны появятся в Грузии в конце 2026 года, сообщают городские власти
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 97 современных вагонов метро в рамках проекта обновления поездов столичного метрополитена, заявил градоначальник Каха Каладзе.
Новые вагоны приобретут в рамках семилетнего проекта закупки новых 22 составов до 2030 года. Речь идет о 13 составах из четырех вагонов и девяти составах из пяти вагонов (для линии Ахметели-Варкетили). Вагоны будут изготовлены по современным стандартам и появятся в Грузии в конце 2026 года.
"Рад сообщить, что после завершения всех подготовительных работ 15 ноября был объявлен тендер на закупку 97 единиц современных вагонов международных стандартов. Тендер будет открыт 15 января 2025 года. Информация для заинтересованных компаний есть на сайте Агентства госзакупок", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
По его словам, для уточнения информации заинтересованные лица могут также обратиться в Тбилисскую транспортную компанию.
Каладзе отметил, что новые поезда будут с т. н. сквозными вагонами. Вместо нынешнего четырехвагонного поезда будут использоваться пятивагонные поезда, что позволит увеличить объемы пассажирских перевозок и улучшить качество обслуживания пассажиров.
По словам Каладзе, проект обновления вагонов метрополитена – один из важных проектов для мэрии Тбилиси.
С 2017 года все существующие вагоны были отремонтированы с целью продления срока их службы, однако с 2026 года у части вагонов закончится срок эксплуатации, и необходимо заменить их на совершенно новые и современные вагоны.
Для этого было подготовлено соответствующее техническое задание и тендерная документация, проведено исследование рынка и привлечено соответствующее финансирование от международной финансовой организации.
"Вместе с центральными властями проект софинансируется Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Бюджет закупок составляет около 200 млн евро. Это первый этап обновления вагонов метро", – сообщил Каладзе.
По его словам, учитывая значительный рост пассажиропотока в метро, всего необходимо не менее 212 вагонов. Соответственно, этот проект будет продолжаться до полной замены старых вагонов. В ближайшие годы будет закуплено еще 115 вагонов.
На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.