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Протест с комфортом: палаточный городок оппозиции в центре Тбилиси – видео
Протест с комфортом: палаточный городок оппозиции в центре Тбилиси – видео
Sputnik Грузия
Протестующие против итогов выборов в парламент Грузии перекрыли движение на одном из центральных столичных проспектов Чавчавадзе, где планируют находиться до... 18.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-18T14:33+0400
2024-11-18T14:33+0400
2024-11-18T14:49+0400
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Протестующие обеспечены всем необходимым – здесь установлены биотуалеты, умывальники, палатки. Судя по всему, оппозиционные акции наконец получили финансирование, которое может обеспечить долгосрочные протесты. В Тбилиси протестуют оппозиционные партии, которые заявляют о тотальной фальсификации выборов 26 октября и требуют проведения нового голосования. Лидеры и сторонники коалиции "Единство – Национальное движение" и "Коалиции за перемены" 17 ноября установили палатки на проспекте Чавчавадзе у здания I корпуса Тбилисского госуниверситета и перекрыли движение.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, оппозиция, акции протеста, выборы, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, оппозиция, акции протеста, выборы, видео
Протест с комфортом: палаточный городок оппозиции в центре Тбилиси – видео
14:33 18.11.2024 (обновлено: 14:49 18.11.2024)
Протестующие против итогов выборов в парламент Грузии перекрыли движение на одном из центральных столичных проспектов Чавчавадзе, где планируют находиться до 20:00 вечера. Подробности – в видео Sputnik Грузия
Протестующие обеспечены всем необходимым – здесь установлены биотуалеты, умывальники, палатки. Судя по всему, оппозиционные акции наконец получили финансирование, которое может обеспечить долгосрочные протесты.
В Тбилиси протестуют оппозиционные партии, которые заявляют о тотальной фальсификации выборов 26 октября и требуют проведения нового голосования.
Лидеры и сторонники коалиции "Единство – Национальное движение" и "Коалиции за перемены" 17 ноября установили палатки на проспекте Чавчавадзе у здания I корпуса Тбилисского госуниверситета и перекрыли движение.