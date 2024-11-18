https://sputnik-georgia.ru/20241118/protest-s-komfortom-palatochnyy-gorodok-oppozitsii-v-tsentre-tbilisi---video-290955203.html

Протест с комфортом: палаточный городок оппозиции в центре Тбилиси – видео

Протест с комфортом: палаточный городок оппозиции в центре Тбилиси – видео

Sputnik Грузия

Протестующие против итогов выборов в парламент Грузии перекрыли движение на одном из центральных столичных проспектов Чавчавадзе, где планируют находиться до... 18.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-18T14:33+0400

2024-11-18T14:33+0400

2024-11-18T14:49+0400

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Протестующие обеспечены всем необходимым – здесь установлены биотуалеты, умывальники, палатки. Судя по всему, оппозиционные акции наконец получили финансирование, которое может обеспечить долгосрочные протесты. В Тбилиси протестуют оппозиционные партии, которые заявляют о тотальной фальсификации выборов 26 октября и требуют проведения нового голосования. Лидеры и сторонники коалиции "Единство – Национальное движение" и "Коалиции за перемены" 17 ноября установили палатки на проспекте Чавчавадзе у здания I корпуса Тбилисского госуниверситета и перекрыли движение.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, оппозиция, акции протеста, выборы, видео