Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241118/skolko-denezhnykh-perevodov-postupilo-v-gruziyu-s-nachala-goda--novaya-statistika-290948032.html
Сколько денежных переводов поступило в Грузию с начала года – новая статистика
Сколько денежных переводов поступило в Грузию с начала года – новая статистика
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за первые десять месяцев 2024 года лидером является Россия 18.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-18T09:01+0400
2024-11-18T09:01+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк грузии
денежные переводы
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_b306d9ab28682653cfd05140dbcec2a5.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2024 года снизилась на 20,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 809,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые десять месяцев 2024 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 487,1 миллиона долларов – 17,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия входит в тройку стран по объему переводов в октябреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в октябре 2024 года снизились на 1,5% по сравнению с октябрем прошлого года и составили 281,1 миллиона долларов.Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.В октябре из России перечислено 34,4 миллиона долларов – 12,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в октябре 2024 года поступило денежных переводов на 44,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ октябре из Грузии за границу перевели 35,7 миллиона долларов, что на 12,1% больше, чем за тот же месяц 2023 года.За десять месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 309,9 миллиона долларов, что на 6,6% больше, чем за тот же период 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_72:0:1929:1393_1920x0_80_0_0_3f3f2f6fe1975351a9c30b19fc01bc3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, денежные переводы, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, денежные переводы, статистика

Сколько денежных переводов поступило в Грузию с начала года – новая статистика

09:01 18.11.2024
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкДенежные купюры. Доллары США.
Денежные купюры. Доллары США. - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2024
© photo: Sputnik / Anton Denisov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
По объему денежных переводов в Грузию за первые десять месяцев 2024 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2024 года снизилась на 20,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 809,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые десять месяцев 2024 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-сентябрь 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

Россия

487,1

-64,6

Италия

469,7

10,2

США

465,7

29,4

Германия

220,0

16,6

Греция

217,3

14,4

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 487,1 миллиона долларов – 17,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Россия входит в тройку стран по объему переводов в октябре

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в октябре 2024 года снизились на 1,5% по сравнению с октябрем прошлого года и составили 281,1 миллиона долларов.
Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.
Статистика денежных переводов в Грузию за октябрь 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

США

50,9

20,6

Италия

47,3

10,1

Россия

34,4

-44,5

Германия

24,5

19,2

Греция

22,8

5,9

В октябре из России перечислено 34,4 миллиона долларов – 12,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в октябре 2024 года поступило денежных переводов на 44,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В октябре из Грузии за границу перевели 35,7 миллиона долларов, что на 12,1% больше, чем за тот же месяц 2023 года.
За десять месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 309,9 миллиона долларов, что на 6,6% больше, чем за тот же период 2023 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0