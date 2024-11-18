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Сколько денежных переводов поступило в Грузию с начала года – новая статистика
Сколько денежных переводов поступило в Грузию с начала года – новая статистика
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за первые десять месяцев 2024 года лидером является Россия 18.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-18T09:01+0400
2024-11-18T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2024 года снизилась на 20,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 809,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые десять месяцев 2024 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 487,1 миллиона долларов – 17,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия входит в тройку стран по объему переводов в октябреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в октябре 2024 года снизились на 1,5% по сравнению с октябрем прошлого года и составили 281,1 миллиона долларов.Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.В октябре из России перечислено 34,4 миллиона долларов – 12,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в октябре 2024 года поступило денежных переводов на 44,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ октябре из Грузии за границу перевели 35,7 миллиона долларов, что на 12,1% больше, чем за тот же месяц 2023 года.За десять месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 309,9 миллиона долларов, что на 6,6% больше, чем за тот же период 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, денежные переводы, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, денежные переводы, статистика
Сколько денежных переводов поступило в Грузию с начала года – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за первые десять месяцев 2024 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2024 года снизилась на 20,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 809,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые десять месяцев 2024 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-сентябрь 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
487,1
-64,6
Италия
469,7
10,2
США
465,7
29,4
Германия
220,0
16,6
Греция
217,3
14,4
По данным Национального банка
, из России за отчетный период поступило около 487,1 миллиона долларов – 17,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Россия входит в тройку стран по объему переводов в октябре
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в октябре 2024 года снизились на 1,5% по сравнению с октябрем прошлого года и составили 281,1 миллиона долларов.
Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.
Статистика денежных переводов в Грузию за октябрь 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
50,9
20,6
Италия
47,3
10,1
Россия
34,4
-44,5
Германия
24,5
19,2
Греция
22,8
5,9
В октябре из России перечислено 34,4 миллиона долларов – 12,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в октябре 2024 года поступило денежных переводов на 44,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В октябре из Грузии за границу перевели 35,7 миллиона долларов, что на 12,1% больше, чем за тот же месяц 2023 года.
За десять месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 309,9 миллиона долларов, что на 6,6% больше, чем за тот же период 2023 года.