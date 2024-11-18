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Сколько денежных переводов поступило в Грузию с начала года – новая статистика

Сколько денежных переводов поступило в Грузию с начала года – новая статистика

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию за первые десять месяцев 2024 года лидером является Россия 18.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-18T09:01+0400

2024-11-18T09:01+0400

2024-11-18T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2024 года снизилась на 20,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 809,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые десять месяцев 2024 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 487,1 миллиона долларов – 17,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия входит в тройку стран по объему переводов в октябреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в октябре 2024 года снизились на 1,5% по сравнению с октябрем прошлого года и составили 281,1 миллиона долларов.Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.В октябре из России перечислено 34,4 миллиона долларов – 12,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в октябре 2024 года поступило денежных переводов на 44,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ октябре из Грузии за границу перевели 35,7 миллиона долларов, что на 12,1% больше, чем за тот же месяц 2023 года.За десять месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 309,9 миллиона долларов, что на 6,6% больше, чем за тот же период 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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