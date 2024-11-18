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Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
Продажи новостроек в Батуми выросли на 23%, а старых квартир – упали на 27% 18.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-18T14:03+0400
2024-11-18T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в октябре 2024 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продано 1 506 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 33% и составил 82 млн долларов. По данным компании, продажи новостроек выросли на 23%, а старых квартир – упали на 27%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 14% и составила 1 141 доллар за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 11% и составила 1 014 долларов за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии
грузия, новости, экономика, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Продажи новостроек в Батуми выросли на 23%, а старых квартир – упали на 27%
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в октябре 2024 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продано 1 506 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 33% и составил 82 млн долларов.
По данным компании, продажи новостроек выросли на 23%, а старых квартир – упали на 27%.
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 14% и составила 1 141 доллар за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 11% и составила 1 014 долларов за квадратный метр.