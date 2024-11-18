https://sputnik-georgia.ru/20241118/v-gruziyu-pytalis-nezakonno-vvezti-zolotye-ukrasheniya-i-slitki-iz-turtsii-i-armenii-290968250.html

В Грузию пытались незаконно ввезти золотые украшения и слитки из Турции и Армении

В Грузию пытались незаконно ввезти золотые украшения и слитки из Турции и Армении

Sputnik Грузия

Гражданин Грузии, уличенный в контрабанде золотых изделий, оштрафован на 3,2 тысячи лари 18.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-18T23:34+0400

2024-11-18T23:34+0400

2024-11-18T23:42+0400

грузия

новости

происшествия

турция

армения

золото

контрабанда

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24136/44/241364403_75:0:1238:654_1920x0_80_0_0_1f0865f3decca62275a25e6bba35ff43.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли две попытки ввоза в страну незадекларированных золотых изделий и слиток в крупном размере на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) и "Садахло" (граница с Арменией), говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии. По информации ведомства, контрабандные золотые изделия на границе Грузии с Турцией, общий вес которых составил 202,34 грамма, таможенники выявили во время личного досмотра, так и осмотра багажа граждан Грузии и Греции. Стоимость контрабандного товара составила 21,4 тысячи лари. Гражданин Грузии, уличенный в контрабанде золотых изделий, оштрафован на 3,2 тысячи лари.Материалы дела иностранца, нарушившего закон, направлены в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования. Кроме того, на грузино-армянской границе "Садахло-автомобильный" таможенники обнаружили незадекларированные золотые слитки весом 100 граммов во время осмотра багажа гражданина Армении. Стоимость незадекларированного золота составила 17,7 тысячи лари. Дело правонарушителя передано в Следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

турция

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, турция, армения, золото, контрабанда