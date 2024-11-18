https://sputnik-georgia.ru/20241118/zhivotnovodstvo-v-gruzii-novye-dannye-290928444.html

Животноводство в Грузии: новые данные

Животноводство в Грузии: новые данные

Sputnik Грузия

В третьем квартале 2024 года в Грузии было произведено 19,5 тысячи тонн мяса, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года 18.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-18T10:52+0400

2024-11-18T10:52+0400

2024-11-18T10:52+0400

грузия

новости

экономика

сакстат

крупный рогатый скот

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1e/288711536_0:0:3246:1825_1920x0_80_0_0_a6a7e79c9fc994b682834d7b56983ffe.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец третьего квартала 2024 года уменьшилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 848 тысяч единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 401,8 тысячи, что на 5,2% меньше, чем в январе-марте 2022 года. За этот период поголовье свиней составило 213,6 тысячи, что на 12,6% больше, чем в третьем квартале прошлого года. А вот число птиц в Грузии уменьшилось на 1,7%. Всего в стране в третьем квартале было 9,4 миллиона домашних птиц. Производство продуктов животноводства В третьем квартале 2024 года в Грузии было произведено 19,5 тысячи тонн мяса, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По предварительным данным "Сакстата", производство молока снизилось на 0,2% и составило 171,8 миллиона литров. Вместе с тем в стране сократилось и производство яиц на 0,4% и составило 153,1 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В июле-сентябре из Грузии было вывезено 46,7 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 1,1 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время импорт сократился и составил 5,8 тысячи голов, тогда как в тот же период прошлого года было вывезено 9,9 тысячи голов. Домашней птицы из Грузии вывезено 1,5 миллиона голов, а ввезено также 1,5 миллиона. Импорт свиней вырос с 44,9 до 51,7 тысячи голов. Что касается экспорта, то в третьем квартале 2024 года он не осуществлялся. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, сакстат, крупный рогатый скот