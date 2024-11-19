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Акцию оппозиции в центре Тбилиси разогнали
Акцию оппозиции в центре Тбилиси разогнали
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Полиция в центре Тбилиси разогнала акцию оппозиции, которая отказывается признавать результаты парламентских выборов. 19.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-19T08:38+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Полиция в центре Тбилиси разогнала акцию оппозиции, которая отказывается признавать результаты парламентских выборов.На пересечении улиц Варазисцеви, Меликишвили, Кекелидзе и проспекта Чавчавадзе вечером в воскресенье были расставлены палатки и скамейки, которые собрали с прилегающей территории. Участникам акции раздавали еду, горячие напитки и пледы, чтобы они не расходились ночью. Движение автомобилей на данном участке было перекрыто. Перед тем, как начать разгон МВД Грузии опубликовало заявление, в котором призывало организаторов и участников акции подчиниться законному требованию полиции.В настоящее время полиция полностью заняла проспект Меликишвили в центре Тбилиси, вытеснив протестующих с проезжей части. По данным СМИ, на акции адержаны несколько протестующих, один человек пострадал, его увезли с территории на карете скорой помощи.Лидеры оппозиции заявляют, что намерены бороться до конца и не собираются прекращать протестные акции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилиси
Акцию оппозиции в центре Тбилиси разогнали
08:38 19.11.2024 (обновлено: 08:53 19.11.2024)
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Полиция в центре Тбилиси разогнала акцию оппозиции, которая отказывается признавать результаты парламентских выборов.
На пересечении улиц Варазисцеви, Меликишвили, Кекелидзе и проспекта Чавчавадзе вечером в воскресенье были расставлены палатки и скамейки, которые собрали с прилегающей территории. Участникам акции раздавали еду, горячие напитки и пледы, чтобы они не расходились ночью. Движение автомобилей на данном участке было перекрыто.
Перед тем, как начать разгон МВД Грузии опубликовало заявление, в котором призывало организаторов и участников акции подчиниться законному требованию полиции.
"Участникам митинга было предоставлено достаточно времени, чтобы выразить свое мнение и задокументировать протест. Свобода выражения мнений не включает в себя перекрытие дорог и нарушение привычного ритма жизни граждан", - отмечено в заявлении.
В настоящее время полиция полностью заняла проспект Меликишвили в центре Тбилиси, вытеснив протестующих с проезжей части.
По данным СМИ, на акции адержаны несколько протестующих, один человек пострадал, его увезли с территории на карете скорой помощи.
Лидеры оппозиции заявляют, что намерены бороться до конца и не собираются прекращать протестные акции.