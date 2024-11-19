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Акцию оппозиции в центре Тбилиси разогнали

Акцию оппозиции в центре Тбилиси разогнали

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Полиция в центре Тбилиси разогнала акцию оппозиции, которая отказывается признавать результаты парламентских выборов. 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T08:38+0400

2024-11-19T08:38+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Полиция в центре Тбилиси разогнала акцию оппозиции, которая отказывается признавать результаты парламентских выборов.На пересечении улиц Варазисцеви, Меликишвили, Кекелидзе и проспекта Чавчавадзе вечером в воскресенье были расставлены палатки и скамейки, которые собрали с прилегающей территории. Участникам акции раздавали еду, горячие напитки и пледы, чтобы они не расходились ночью. Движение автомобилей на данном участке было перекрыто. Перед тем, как начать разгон МВД Грузии опубликовало заявление, в котором призывало организаторов и участников акции подчиниться законному требованию полиции.В настоящее время полиция полностью заняла проспект Меликишвили в центре Тбилиси, вытеснив протестующих с проезжей части. По данным СМИ, на акции адержаны несколько протестующих, один человек пострадал, его увезли с территории на карете скорой помощи.Лидеры оппозиции заявляют, что намерены бороться до конца и не собираются прекращать протестные акции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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