https://sputnik-georgia.ru/20241119/glavnyy-match-oseni--prevyu-matcha-sbornykh-gruzii-i-chekhii-po-futbolu-290973298.html

Главный матч осени – превью матча сборных Грузии и Чехии по футболу

Главный матч осени – превью матча сборных Грузии и Чехии по футболу

Sputnik Грузия

Главный матч осени для футбольной сборной Грузии в рамках Лиги Наций УЕФА! В соперниках сборная Чехии. Для 1-го места нужна только победа! 19.11.2024, Sputnik Грузия

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На стадионе "Андрув" в Оломоуце 19 ноября (23:45 тбс) сыграют сборные Чехии и Грузии. Третья встреча в этом году между командами. В первом поединке на Евро-2024 была зафиксирована ничья 1:1, а в сентябрьском матче Лиги Наций в Тбилиси грузины разгромили чехов 4:1. Сборная Грузии едет в Чехию за победой, команде необходимо набирать 3 очка, чтобы обойти чехов в турнирной таблице. Все футболисты сборной Грузии находятся в общей группе и будут готовы помочь команде на поле. Перед последней игрой группового этапа Лиги Наций главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль провел пресс-конференцию. "После матча с Чехией ситуация изменилась, многое изменилось. Встречи, проведенные на чемпионате Европы, остаются хорошими воспоминаниями, хотя это уже в прошлом. Чехия на Евро-2024 играла более агрессивно, а в сентябре все было по-другому, сборная Грузии выглядела намного лучше. Эти поединки научили нас тому, что нам нужно быть лучше подготовленными физически. Что касается стратегии, то мы постараемся делать то, что у нас получается лучше всего. Если мы выиграем у Чехии, то попадем в дивизион А. Мы не думаем о том, с командами какого уровня нам придется играть, но чем чаще мы будем встречаться с сильными соперниками, тем больше мы будем учиться, тем больше будем развиваться. Это станет важным вызовом для сборной Грузии и большим прогрессом. Октябрьские матчи выдались трудными, но давайте не будем забывать, что мы проделали долгий путь, чтобы попасть сюда – совсем недавно мы были в дивизионах D и C. Мы знали, что это будет сложная группа. Возможно, мы и не похожи по стилю игры, но мы с Чехией команды почти одного уровня, и мы обе можем победить", – сказал Вилли Саньоль. О сопернике Сборная Чехии исключительно домашняя команда. В этом розыгрыше Лиги Наций у чехов 2 домашние победы, 2 гостевые ничьи и одно гостевое поражение, как раз от сборной Грузии (1:4). Пропускают поединок из-за перебора желтых карточек два ключевых игрока полузащитник Томаш Соучек и нападающий Томаш Хоры. В целом шансы на победу для сборной Грузии вполне реалистичны. Грузины показали, что умеют переигрывать сборную Чехии в предыдущих двух матчах. Главное, постараться вернуть те самые эмоции с чемпионата Европы, ведь когда сборная Грузия играет с желанием, со страстью, с горящими глазами, то никакой соперник не страшен. Верим в Грузию! Как и всегда!Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, чехия, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа