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Грузинская компания начала паромные перевозки в Болгарию
Грузинская компания начала паромные перевозки в Болгарию
Sputnik Грузия
Компания планирует начать пассажирские перевозки до конца года 19.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-19T20:05+0400
2024-11-19T20:05+0400
2024-11-19T20:05+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузинская судоходная компания E60 Shipping Line запустила железнодорожно-паромное сообщение с болгарским портом "Варна", заявил коммерческий директор компании Шалва Цакадзе. Железнодорожное/паромное сообщение между портами Грузии и Болгарии будет играть важную роль в укреплении прямых транспортных связей с Европой через Черное море. Цакадзе не исключает, что компания начнет пассажирские перевозки до конца года. По его словам, на данном этапе по маршруту перевозятся грузы Среднего коридора. "Из порта Грузии суда не ходили. Груз, который загрузится в Китае или на какой-либо железнодорожной станции, может двигаться без остановки на крайнюю территорию Европы. Мы можем перевезти 41 единицу стандартных вагонов. Если загружать только танкерами, можем перевезти и 51 единицу", - сказал он. Говоря о вызовах, Цакадзе назвал важной проблемой возросшие цены на транспортировку, что связано с ростом цен на топливо. E60 Shipping Line является компанией-членом международного холдинга грузинского происхождения. Холдинг уже много лет работает по всему миру в таких отраслях, как международные посылки и перевозки, Inex Group, международные финансовые, телекоммуникационные и туристические услуги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, болгария, черное море, паромная переправа
новости, грузия, экономика, болгария, черное море, паромная переправа
Грузинская компания начала паромные перевозки в Болгарию
Компания планирует начать пассажирские перевозки до конца года
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузинская судоходная компания E60 Shipping Line запустила железнодорожно-паромное сообщение с болгарским портом "Варна", заявил коммерческий директор компании Шалва Цакадзе.
Железнодорожное/паромное сообщение между портами Грузии и Болгарии будет играть важную роль в укреплении прямых транспортных связей с Европой через Черное море.
"Мы давно нацелились на Болгарию, просто это заняло много времени. Почему Варна? Потому что там оборудована инфраструктура, где вагон может беспрепятственно продолжить свой путь в Европу. Первые вагоны получены, и будет продолжение. Основной нагрузкой станут железнодорожные грузы", - заявил Цакадзе в эфире медиаплатформы BMG.
Цакадзе не исключает, что компания начнет пассажирские перевозки до конца года.
По его словам, на данном этапе по маршруту перевозятся грузы Среднего коридора.
"Из порта Грузии суда не ходили. Груз, который загрузится в Китае или на какой-либо железнодорожной станции, может двигаться без остановки на крайнюю территорию Европы. Мы можем перевезти 41 единицу стандартных вагонов. Если загружать только танкерами, можем перевезти и 51 единицу", - сказал он.
Говоря о вызовах, Цакадзе назвал важной проблемой возросшие цены на транспортировку, что связано с ростом цен на топливо.
"Есть каскад вызовов, которые нужно преодолеть. Что касается цены, то это была довольно сложная задача. У людей и компаний в памяти застряли старые цены, которые были дешевле. Пришлось все пересчитывать. Мы согласовали текущие цены еще в августе. Мы не ожидаем корректировки, ни в плане повышения и ни в плане снижения", - сказал он.
E60 Shipping Line является компанией-членом международного холдинга грузинского происхождения. Холдинг уже много лет работает по всему миру в таких отраслях, как международные посылки и перевозки, Inex Group, международные финансовые, телекоммуникационные и туристические услуги.