https://sputnik-georgia.ru/20241119/oppozitsiya-provodit-svoi-pokhorony-na-ulitsakh-tbilisi---mamradze-291004724.html

Оппозиция проводит свои похороны на улицах Тбилиси – Мамрадзе

Оппозиция проводит свои похороны на улицах Тбилиси – Мамрадзе

Sputnik Грузия

Тотальное раздражение – единственная эмоция по отношению к акциям протеста оппозиции у остальных граждан, которые ежедневно должны передвигаться от дома до... 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T19:29+0400

2024-11-19T19:29+0400

2024-11-19T19:38+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

петре мамрадзе

петр мамрадзе

экспертное мнение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/13/291004553_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d63aade9dadc7c211e328feaff64dc8b.jpg

Об этом он рассказал в интервью Sputnik Грузия в ходе онлайн-пресс-конференции под названием "К чему приведут грузинскую оппозицию акции протеста?""Ни к чему, кроме их же собственных похорон", – категорично отвечает эксперт.В воскресенье на пересечении улиц Варазисхеви, Меликишвили, Кекелидзе и проспекта Чавчавадзе протестующие расставили палатки и скамейки и перекрыли движение автомобилей. Полиция начала разгон акции утром во вторник.После стычек сторонников оппозиции с полицейскими ситуация успокоилась. По данным МВД, на акции были задержаны 16 человек в административном порядке, из них трое освобождены под подписку.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, петре мамрадзе, петр мамрадзе, экспертное мнение, видео