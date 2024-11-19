https://sputnik-georgia.ru/20241119/oppozitsiya-provodit-svoi-pokhorony-na-ulitsakh-tbilisi---mamradze-291004724.html
Оппозиция проводит свои похороны на улицах Тбилиси – Мамрадзе
Оппозиция проводит свои похороны на улицах Тбилиси – Мамрадзе
Sputnik Грузия
Тотальное раздражение – единственная эмоция по отношению к акциям протеста оппозиции у остальных граждан, которые ежедневно должны передвигаться от дома до... 19.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-19T19:29+0400
2024-11-19T19:29+0400
2024-11-19T19:38+0400
пресс-центр sputnik грузия
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петре мамрадзе
петр мамрадзе
экспертное мнение
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Об этом он рассказал в интервью Sputnik Грузия в ходе онлайн-пресс-конференции под названием "К чему приведут грузинскую оппозицию акции протеста?""Ни к чему, кроме их же собственных похорон", – категорично отвечает эксперт.В воскресенье на пересечении улиц Варазисхеви, Меликишвили, Кекелидзе и проспекта Чавчавадзе протестующие расставили палатки и скамейки и перекрыли движение автомобилей. Полиция начала разгон акции утром во вторник.После стычек сторонников оппозиции с полицейскими ситуация успокоилась. По данным МВД, на акции были задержаны 16 человек в административном порядке, из них трое освобождены под подписку.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, петре мамрадзе, петр мамрадзе, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, петре мамрадзе, петр мамрадзе, экспертное мнение, видео
Оппозиция проводит свои похороны на улицах Тбилиси – Мамрадзе
19:29 19.11.2024 (обновлено: 19:38 19.11.2024)
Тотальное раздражение – единственная эмоция по отношению к акциям протеста оппозиции у остальных граждан, которые ежедневно должны передвигаться от дома до работы и обратно, считает политолог Петре Мамрадзе.
Об этом он рассказал в интервью Sputnik Грузия в ходе онлайн-пресс-конференции под названием "К чему приведут грузинскую оппозицию акции протеста?"
"Ни к чему, кроме их же собственных похорон", – категорично отвечает эксперт.
В воскресенье на пересечении улиц Варазисхеви, Меликишвили, Кекелидзе и проспекта Чавчавадзе протестующие расставили палатки и скамейки и перекрыли движение автомобилей. Полиция начала разгон акции утром во вторник.
После стычек сторонников оппозиции с полицейскими ситуация успокоилась. По данным МВД, на акции были задержаны 16 человек в административном порядке, из них трое освобождены под подписку.