https://sputnik-georgia.ru/20241119/politsiya-razognala-palatochnyy-gorodok-v-tsentre-tbilisi--kak-eto-bylo-video-290981521.html

Полиция разогнала палаточный городок в центре Тбилиси – как это было? Видео

Полиция разогнала палаточный городок в центре Тбилиси – как это было? Видео

Sputnik Грузия

Из-за постоянного недовольства обычных граждан баррикадами на дорогах в центре Тбилиси, в службе "112" не прекращались звонки с просьбами расчистить дороги, в... 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T14:58+0400

2024-11-19T14:58+0400

2024-11-19T14:58+0400

парламентские выборы

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

грузия

происшествия

тбилиси

выборы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/13/290981098_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_56d44c3883285cbe391225f75d028e14.jpg

Разгон митинга сопровождался стычками и бранью. В общей сложности известно о задержании около двух десятков человек.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, происшествия, тбилиси, выборы, видео