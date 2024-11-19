https://sputnik-georgia.ru/20241119/politsiya-razognala-palatochnyy-gorodok-v-tsentre-tbilisi--kak-eto-bylo-video-290981521.html
Полиция разогнала палаточный городок в центре Тбилиси – как это было? Видео
Полиция разогнала палаточный городок в центре Тбилиси – как это было? Видео
Sputnik Грузия
Из-за постоянного недовольства обычных граждан баррикадами на дорогах в центре Тбилиси, в службе "112" не прекращались звонки с просьбами расчистить дороги, в... 19.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-19T14:58+0400
2024-11-19T14:58+0400
2024-11-19T14:58+0400
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Разгон митинга сопровождался стычками и бранью. В общей сложности известно о задержании около двух десятков человек.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, происшествия, тбилиси, выборы, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, происшествия, тбилиси, выборы, видео
Полиция разогнала палаточный городок в центре Тбилиси – как это было? Видео
Из-за постоянного недовольства обычных граждан баррикадами на дорогах в центре Тбилиси, в службе "112" не прекращались звонки с просьбами расчистить дороги, в связи с этим правоохранительный органы приступили к действиям. Подробнее увидите в видео Sputnik Грузия
Разгон митинга сопровождался стычками и бранью. В общей сложности известно о задержании около двух десятков человек.