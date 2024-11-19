https://sputnik-georgia.ru/20241119/putin-utverdil-novuyu-yadernuyu-doktrinu-rossii-290982055.html

Путин утвердил новую ядерную доктрину России

Путин утвердил новую ядерную доктрину России

Sputnik Грузия

Согласно документу, агрессия против РФ и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства будет рассмотрена как совместное нападение 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T16:34+0400

2024-11-19T16:34+0400

2024-11-19T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. Об этом говорится в обновленной ядерной доктрине РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ под названием "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" содержит 26 пунктов.Согласно документу, агрессия против РФ и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства будет рассмотрена как совместное нападение."Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие", - говорится в документе.Условиями применения ядерного оружия названы: атака России и ее союзников баллистическими ракетами (средней и меньшей дальности); применение противником оружия массового поражения по России и ее союзникам; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ; поступление достоверной информации о массированном взлете средств воздушно-космического нападения и пересечении ими российской границы.Решение о применении ядерного оружия принимает президент России, уточняется в доктрине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, беларусь, владимир путин, политика, ядерная программа