https://sputnik-georgia.ru/20241119/putin-utverdil-novuyu-yadernuyu-doktrinu-rossii-290982055.html
Путин утвердил новую ядерную доктрину России
Путин утвердил новую ядерную доктрину России
Sputnik Грузия
Согласно документу, агрессия против РФ и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства будет рассмотрена как совместное нападение 19.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-19T16:34+0400
2024-11-19T16:34+0400
2024-11-19T16:34+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. Об этом говорится в обновленной ядерной доктрине РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ под названием "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" содержит 26 пунктов.Согласно документу, агрессия против РФ и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства будет рассмотрена как совместное нападение."Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие", - говорится в документе.Условиями применения ядерного оружия названы: атака России и ее союзников баллистическими ракетами (средней и меньшей дальности); применение противником оружия массового поражения по России и ее союзникам; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ; поступление достоверной информации о массированном взлете средств воздушно-космического нападения и пересечении ими российской границы.Решение о применении ядерного оружия принимает президент России, уточняется в доктрине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, беларусь, владимир путин, политика, ядерная программа
россия, в мире, беларусь, владимир путин, политика, ядерная программа
Путин утвердил новую ядерную доктрину России
Согласно документу, агрессия против РФ и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства будет рассмотрена как совместное нападение
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. Об этом говорится в обновленной ядерной доктрине РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ под названием "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" содержит 26 пунктов.
В обновленной доктрине говорится, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников, а также в случае агрессии против РФ и Беларуси с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.
Согласно документу, агрессия против РФ и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства будет рассмотрена как совместное нападение.
"Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие", - говорится в документе.
Условиями применения ядерного оружия названы: атака России и ее союзников баллистическими ракетами (средней и меньшей дальности); применение противником оружия массового поражения по России и ее союзникам; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ; поступление достоверной информации о массированном взлете средств воздушно-космического нападения и пересечении ими российской границы.
Решение о применении ядерного оружия принимает президент России, уточняется в доктрине.