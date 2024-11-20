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Ядовитая красота и ледяной водоворот: победители конкурса пейзажных снимков

Ядовитая красота и ледяной водоворот: победители конкурса пейзажных снимков

Sputnik Грузия

Жюри конкурса International Landscape Photographer of the Year 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира. Смотрите в фотоленте Sputnik работы... 20.11.2024, Sputnik Грузия

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Организаторы International Landscape Photographer of the Year, конкурса ландшафтной фотографии, подвели итоги 2024 года. Традиционно по условиям конкурса выбираются "Лучшие фотографы года", "Лучшие фотографии года", а также на основе набранных баллов по оценкам жюри формируется "ТОП-101 лучших ландшафтных фотографий года", которые публикуются в итоговом фотоальбоме конкурса.

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