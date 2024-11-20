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Ядовитая красота и ледяной водоворот: победители конкурса пейзажных снимков
Ядовитая красота и ледяной водоворот: победители конкурса пейзажных снимков
Sputnik Грузия
Жюри конкурса International Landscape Photographer of the Year 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира. Смотрите в фотоленте Sputnik работы... 20.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-20T11:37+0400
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Организаторы International Landscape Photographer of the Year, конкурса ландшафтной фотографии, подвели итоги 2024 года. Традиционно по условиям конкурса выбираются "Лучшие фотографы года", "Лучшие фотографии года", а также на основе набранных баллов по оценкам жюри формируется "ТОП-101 лучших ландшафтных фотографий года", которые публикуются в итоговом фотоальбоме конкурса.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, фотоконкурс, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, фотоконкурс, в мире

Ядовитая красота и ледяной водоворот: победители конкурса пейзажных снимков

11:37 20.11.2024 (обновлено: 12:22 20.11.2024)
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Жюри конкурса International Landscape Photographer of the Year 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира. Смотрите в фотоленте Sputnik работы лауреатов
Организаторы International Landscape Photographer of the Year, конкурса ландшафтной фотографии, подвели итоги 2024 года.
Традиционно по условиям конкурса выбираются "Лучшие фотографы года", "Лучшие фотографии года", а также на основе набранных баллов по оценкам жюри формируется "ТОП-101 лучших ландшафтных фотографий года", которые публикуются в итоговом фотоальбоме конкурса.
© photo : Andrew Mielzynski/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Эндрю Мельзински из Канады заснял восход солнца в пустыне Атакама и получил первое место в категории "Серия снимков".

Эндрю Мельзински из Канады заснял восход солнца в пустыне Атакама и получил первое место в категории &quot;Серия снимков&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Andrew Mielzynski/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Эндрю Мельзински из Канады заснял восход солнца в пустыне Атакама и получил первое место в категории "Серия снимков".

© photo : Ignacio Palacios/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Работа фотографа Игнасио Паласиос из Австралии "Семицветные горы" принесла ему второе место.

Работа фотографа Игнасио Паласиос из Австралии &quot;Семицветные горы&quot; принесла ему второе место. - Sputnik Грузия
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© photo : Ignacio Palacios/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Работа фотографа Игнасио Паласиос из Австралии "Семицветные горы" принесла ему второе место.

© photo : Gheorghe Popa/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Шепот деревьев под водой" Георга Попы из Румынии принес фотографу третье место.

Снимок &quot;Шепот деревьев под водой&quot; Георга Попы из Румынии принес фотографу третье место. - Sputnik Грузия
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© photo : Gheorghe Popa/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Шепот деревьев под водой" Георга Попы из Румынии принес фотографу третье место.

© photo : Ryohei Irie/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Работа Рехэя Ири из Японии "Следы света" принесла фотографу первое место в категории "Одиночный снимок".

Работа Рехэя Ири из Японии &quot;Следы света&quot; принесла фотографу первое место в категории &quot;Одиночный снимок&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Ryohei Irie/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Работа Рехэя Ири из Японии "Следы света" принесла фотографу первое место в категории "Одиночный снимок".

© photo : Justinus Sukotjo/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Второе место получил фотограф Юстинус Сукотьо из Индонезии.

Второе место получил фотограф Юстинус Сукотьо из Индонезии. - Sputnik Грузия
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© photo : Justinus Sukotjo/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Второе место получил фотограф Юстинус Сукотьо из Индонезии.

© photo : Himadri Bhuyan/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Третье место досталось Химадри Бхуян из Индии за кадр "Поток".

Третье место досталось Химадри Бхуян из Индии за кадр &quot;Поток&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Himadri Bhuyan/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Третье место досталось Химадри Бхуян из Индии за кадр "Поток".

© photo : Alejandro Ares/The 11th International Landscape Photographer of the Year

На фотографии Алехандро Ареса из Аргентины запечатлены замерзшие горы и озеро в национальном парке Лос-Гласьярес.

На фотографии Алехандро Ареса из Аргентины запечатлены замерзшие горы и озеро в национальном парке Лос-Гласьярес. - Sputnik Грузия
7/18
© photo : Alejandro Ares/The 11th International Landscape Photographer of the Year

На фотографии Алехандро Ареса из Аргентины запечатлены замерзшие горы и озеро в национальном парке Лос-Гласьярес.

© photo : Benjamin Barakat/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Кадр "Последняя дюна" Бенджамина Бараката из Швейцарии.

Кадр &quot;Последняя дюна&quot; Бенджамина Бараката из Швейцарии. - Sputnik Грузия
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© photo : Benjamin Barakat/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Кадр "Последняя дюна" Бенджамина Бараката из Швейцарии.

© photo : Jabi Sanz/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Жюри особо отметило кадр фотографа Джаби Санза из Испании.

Жюри особо отметило кадр фотографа Джаби Санза из Испании. - Sputnik Грузия
9/18
© photo : Jabi Sanz/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Жюри особо отметило кадр фотографа Джаби Санза из Испании.

© photo : J. Fritz Rumpf/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Фотография "Творец снов" Дж. Фрица Румпфа тоже была сделана в Долине смерти и понравилась жюри.

Фотография &quot;Творец снов&quot; Дж. Фрица Румпфа тоже была сделана в Долине смерти и понравилась жюри. - Sputnik Грузия
10/18
© photo : J. Fritz Rumpf/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Фотография "Творец снов" Дж. Фрица Румпфа тоже была сделана в Долине смерти и понравилась жюри.

© photo : Hong Jen Chiang/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Фотография горы "Сечеда" Хун Джен Чана, сделанная в Доломитовых Альпах, была высоко оценена жюри.

Фотография горы &quot;Сечеда&quot; Хун Джен Чана, сделанная в Доломитовых Альпах, была высоко оценена жюри. - Sputnik Грузия
11/18
© photo : Hong Jen Chiang/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Фотография горы "Сечеда" Хун Джен Чана, сделанная в Доломитовых Альпах, была высоко оценена жюри.

© photo : Jeroen Van Nieuwenhove/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Ледяной вихрь" фотографа Йерун Вана Ньювенхове из Исландии.

Снимок &quot;Ледяной вихрь&quot; фотографа Йерун Вана Ньювенхове из Исландии. - Sputnik Грузия
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© photo : Jeroen Van Nieuwenhove/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Ледяной вихрь" фотографа Йерун Вана Ньювенхове из Исландии.

© photo : Federico Delucchi/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Высокую оценку жюри получила и работа итальянского фотографа Федерико Делукки, запечатлевшего северное сияние и метеоритный дождь.

Высокую оценку жюри получила и работа итальянского фотографа Федерико Делукки, запечатлевшего северное сияние и метеоритный дождь. - Sputnik Грузия
13/18
© photo : Federico Delucchi/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Высокую оценку жюри получила и работа итальянского фотографа Федерико Делукки, запечатлевшего северное сияние и метеоритный дождь.

© photo : Mohammed Fadhlani/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Мохаммед Фадлани из Омана заснял древние монолиты в Эль-Уле в Саудовской Аравии.

Мохаммед Фадлани из Омана заснял древние монолиты в Эль-Уле в Саудовской Аравии. - Sputnik Грузия
14/18
© photo : Mohammed Fadhlani/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Мохаммед Фадлани из Омана заснял древние монолиты в Эль-Уле в Саудовской Аравии.

© photo : Matteo Strassera/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Кадр "Иггдрасиль" фотографа Маттео Штрассера из Италии.

Кадр &quot;Иггдрасиль&quot; фотографа Маттео Штрассера из Италии. - Sputnik Грузия
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© photo : Matteo Strassera/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Кадр "Иггдрасиль" фотографа Маттео Штрассера из Италии.

© photo : Gustavo Jacob/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Работа "Дуэт-Море и лес" фотографа Густаво Джейкоба из Бразилии была высоко оценена жюри.

Работа &quot;Дуэт-Море и лес&quot; фотографа Густаво Джейкоба из Бразилии была высоко оценена жюри. - Sputnik Грузия
16/18
© photo : Gustavo Jacob/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Работа "Дуэт-Море и лес" фотографа Густаво Джейкоба из Бразилии была высоко оценена жюри.

© photo : Shirley Wung/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Высокую оценку жюри получила фотография "Светлячки, летающие в тумане." Автор – Ширли Вунг из Тайваня.

Высокую оценку жюри получила фотография &quot;Светлячки, летающие в тумане.&quot; Автор – Ширли Вунг из Тайваня. - Sputnik Грузия
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© photo : Shirley Wung/The 11th International Landscape Photographer of the Year

Высокую оценку жюри получила фотография "Светлячки, летающие в тумане." Автор – Ширли Вунг из Тайваня.

© photo : Jeff Lovelace/The 11th International Landscape Photographer of the Year

У фотографа Джеффа Лавлейса из США получился удивительный ночной снимок из Долины Смерти в Калифорнии.

У фотографа Джеффа Лавлейса из США получился удивительный ночной снимок из Долины Смерти в Калифорнии. - Sputnik Грузия
18/18
© photo : Jeff Lovelace/The 11th International Landscape Photographer of the Year

У фотографа Джеффа Лавлейса из США получился удивительный ночной снимок из Долины Смерти в Калифорнии.

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