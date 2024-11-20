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Грузовые перевозки по железной дороге Грузии снизились – новые данные

Грузовые перевозки по железной дороге Грузии снизились – новые данные

Sputnik Грузия

В третьем квартале 2024 года услугами ГЖД воспользовались 676,1 тысячи пассажиров, на 8,2% меньше, чем в июле-сентябре 2023 года 20.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-20T09:01+0400

2024-11-20T09:01+0400

2024-11-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Объем грузовых перевозок по железной дороге в третьем квартале 2024 года составил 3,6 миллиона тонн, на 0,7% меньше, чем за отчетный период 2023 года, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", 10% указанного объема приходится на местные перевозки, 30,5% – на международные (без учета транзита) и 59,4% – на транзит. В 2023 году 23,1% объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы, а 76,9% – на ввозимые. Кроме того, страной-отправителем 37% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом, стала Россия, 30,8% – отправлено Азербайджаном. Доля каждой из остальных стран-отправителей составила менее 10% (всего 32,2%). Самый большой объем грузов (13,5%) вывезли в Казахстан, 10,4% – в РФ, 10,3% – Армению. Доля каждой из остальных стран-получателей грузов составила менее 10% (всего 65,8%). Транзит По статистике, 14,4% от общего объема транзитных грузов вывезли в Нидерланды, 7,7% – в Турцию, 4,9% – в США, 3,8% – на Украину, 3,3% – в Италию, 2,6% – в Китай, 2,5% – Румынию. За этот период Бразилия стала страной-отправителем 10,1% транзитных грузов, 3,8% – Россия, 3,1% – Китай, 2,1% – Турция, 1,5% – Греция, 1,3% – США, 1,1% – Румыния. В третьем квартале от общего объема грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 40,6% составили кокс и нефтепродукты, 16,6% – химикаты, химические продукты и искусственные волокна, резиновые и пластмассовые товары, 14,2% – металлическая руда и другое сырье горнодобывающей промышленности. Распределение по товарным группам иное для внутренних перевозок: 60,6% приходится на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности и карьеров, 20,7% – на кокс и нефтепродукты, 8,1% – прочие неметаллические минеральные продукты. Что касается международных перевозок, то кокс и нефтепродукты (45,7%), прочие неметаллические минеральные продукты (20,5%), металлическую руду и другие продукты горнодобывающей промышленности и карьеров (13,1%), основные металлы (6,9%), а также продукты питания, напитки и табачные изделия (3,6%) ввозились в основном по железной дороге. В то же время на экспорт вывезли химикаты, химическую продукцию и искусственные волокна (37,4%), продукты питания, напитки и табак (27,7%), металлические руды и другое сырье горнодобывающей промышленности и карьеров (13%) и различные металлоизделия (9,5%). Пассажирские перевозки В третьем квартале 2024 года услугами ГЖД воспользовались 676,1 тысячи пассажиров, на 8,2% меньше, чем в июле-сентябре 2023 года. За тот же период объем пассажирских перевозок вырос на 46% и составил 327 млн пассажиро-километров. Согласно статистике, в режиме местного сообщения перевезено 658,9 тысячи пассажиров, что составляет 97,4% от общего количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 8,2% ниже аналогичного прошлогоднего показателя. В режиме международного сообщения перевезено 17,3 тысячи пассажиров, что 11,4% меньше по сравнению с третьим кварталом 2023 года. 79,2% пассажиров прибыло из Армении, а в Армению выехало 20,8%. Пассажирских перевозок в направлении других граничащих стран в этот период не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика