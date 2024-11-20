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Монтаж новогодних украшений в Тбилиси – движение транспорта снова ограничат

Монтаж новогодних украшений в Тбилиси – движение транспорта снова ограничат

Sputnik Грузия

Ранее движение на проспекте Меликишвили в течение двух дней было парализовано из-за акций 20.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Движение транспорта на проспекте Меликишвили в Тбилиси будет временно ограничено в связи с установкой новогодней иллюминации 21 ноября, сообщила мэрия столицы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Тбилисские власти планируют потратить 8,6 миллиона лари на обустройство "новогоднего городка" и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь. Ограничение будет действовать на всем проспекте Меликишвили с 00:00 до 06:00. В указанный период автотранспорт сможет передвигаться по улицам Кекелидзе, Джанашия, Кутателадзе, Барнова и братьев Какабадзе. Ранее движение на проспекте Меликишвили в течение двух дней было парализовано из-за акций с требованием проведения новых парламентских выборов в Грузии. Открыть движение удалось лишь утром 20 ноября. Всего иллюминации и конструкции будут установлены на 90 улицах и 30 площадях. Монтаж новогодней иллюминации планируется завершить к началу декабря. Главную елку столицы и новогоднее освещение зажгут 6 декабря. В прошлом году мэрия Тбилиси потратила на новогодние мероприятия более 6,5 миллиона лари. Новая главная елка у парламента обошлась бюджету в 720 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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