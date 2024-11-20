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Нельзя насильно устроить революцию в стране, где нет для этого основания – Мамрадзе

Нельзя насильно устроить революцию в стране, где нет для этого основания – Мамрадзе

Sputnik Грузия

В Грузии не существует никакого фундамента для того, чтобы устроить революцию, считает политолог Петре Мамрадзе 20.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-20T15:16+0400

2024-11-20T15:16+0400

2024-11-20T15:27+0400

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пресс-центр sputnik грузия

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "К чему приведут оппозицию акции протеста?""В 2003 году была массовая коррупция, которая так людей раздражала, что стала огромным бременем для всего населения. Тогда Саакашвили блестяще сыграл свою роль в качестве демагога и популиста. А сейчас всего этого нет. Наоборот, Грузия вышла на первое место в Восточном полушарии по экономическому росту", – заявил Мамрадзе.Оппозиция отказывается признавать победу на парламентских выборах 26 октября правящей партии "Грузинская мечта". По их словам, выборы были тотально сфальсифицированы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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мультимедиа, видео, грузия, политика, петр мамрадзе, видео, пресс-центр