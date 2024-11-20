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Одну из главных дорог Тбилиси закроют на две ночи
Одну из главных дорог Тбилиси закроют на две ночи
Sputnik Грузия
На месте проводятся работы по монтажу сетки для защиты от камнепада на склонах рядом с дорогой 20.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-20T16:57+0400
2024-11-20T16:57+0400
2024-11-20T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Движение автомобилей на шоссе Чабуа Амирэджиби в Тбилиси (Ваке-Сабурталинская дорога) будет частично ограничено с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени 21 и 22 ноября, сообщает мэрия Тбилиси. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации муниципалитета, на территории ведутся работы по укреплению каменистого склона, в частности, по монтажу сетки для защиты от камнепада на скалах рядом с дорогой. Ограничение коснется участка от тоннеля на пересечении шоссе Чабуа Амирэджиби и шоссе Какуцы Чолокашвили до улицы Михаила Тамарашвили. В период действия ограничений автомобили смогут передвигаться по шоссе Какуцы Чолокашвили, улицам Сулхана Цинцадзе и Михаила Тамарашвили. Мэрия Тбилиси приносит жителям и гостям столицы извинения за причиненные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, чабуа амирэджиби
грузия, новости, общество, тбилиси, чабуа амирэджиби
Одну из главных дорог Тбилиси закроют на две ночи
На месте проводятся работы по монтажу сетки для защиты от камнепада на склонах рядом с дорогой
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Движение автомобилей на шоссе Чабуа Амирэджиби в Тбилиси (Ваке-Сабурталинская дорога) будет частично ограничено с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени 21 и 22 ноября, сообщает мэрия Тбилиси.
По информации муниципалитета, на территории ведутся работы по укреплению каменистого склона, в частности, по монтажу сетки для защиты от камнепада на скалах рядом с дорогой.
Ограничение коснется участка от тоннеля на пересечении шоссе Чабуа Амирэджиби и шоссе Какуцы Чолокашвили до улицы Михаила Тамарашвили.
В период действия ограничений автомобили смогут передвигаться по шоссе Какуцы Чолокашвили, улицам Сулхана Цинцадзе и Михаила Тамарашвили.
Мэрия Тбилиси приносит жителям и гостям столицы извинения за причиненные неудобства.