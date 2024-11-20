Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241120/odnu-iz-glavnykh-dorog-tbilisi-zakroyut-na-dve-nochi-291019658.html
Одну из главных дорог Тбилиси закроют на две ночи
Одну из главных дорог Тбилиси закроют на две ночи
Sputnik Грузия
На месте проводятся работы по монтажу сетки для защиты от камнепада на склонах рядом с дорогой 20.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-20T16:57+0400
2024-11-20T16:57+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
чабуа амирэджиби
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/09/289816809_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_700be9d37f8a87b1d5f5fad57e647a08.jpg
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Движение автомобилей на шоссе Чабуа Амирэджиби в Тбилиси (Ваке-Сабурталинская дорога) будет частично ограничено с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени 21 и 22 ноября, сообщает мэрия Тбилиси. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;По информации муниципалитета, на территории ведутся работы по укреплению каменистого склона, в частности, по монтажу сетки для защиты от камнепада на скалах рядом с дорогой. Ограничение коснется участка от тоннеля на пересечении шоссе Чабуа Амирэджиби и шоссе Какуцы Чолокашвили до улицы Михаила Тамарашвили. В период действия ограничений автомобили смогут передвигаться по шоссе Какуцы Чолокашвили, улицам Сулхана Цинцадзе и Михаила Тамарашвили. Мэрия Тбилиси приносит жителям и гостям столицы извинения за причиненные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/09/289816809_114:0:1933:1364_1920x0_80_0_0_a074fbbc28267f7b66e23370849e322d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, тбилиси, чабуа амирэджиби
грузия, новости, общество, тбилиси, чабуа амирэджиби

Одну из главных дорог Тбилиси закроют на две ночи

16:57 20.11.2024
© Tbilisi City HallТранспортная развязка на пересечении шоссе Чабуа Амиреджиби и проспекта Михаила Тамарашвили.
Транспортная развязка на пересечении шоссе Чабуа Амиреджиби и проспекта Михаила Тамарашвили. - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2024
© Tbilisi City Hall
Подписаться
На месте проводятся работы по монтажу сетки для защиты от камнепада на склонах рядом с дорогой
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Движение автомобилей на шоссе Чабуа Амирэджиби в Тбилиси (Ваке-Сабурталинская дорога) будет частично ограничено с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени 21 и 22 ноября, сообщает мэрия Тбилиси.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
По информации муниципалитета, на территории ведутся работы по укреплению каменистого склона, в частности, по монтажу сетки для защиты от камнепада на скалах рядом с дорогой.
Ограничение коснется участка от тоннеля на пересечении шоссе Чабуа Амирэджиби и шоссе Какуцы Чолокашвили до улицы Михаила Тамарашвили.
В период действия ограничений автомобили смогут передвигаться по шоссе Какуцы Чолокашвили, улицам Сулхана Цинцадзе и Михаила Тамарашвили.
Мэрия Тбилиси приносит жителям и гостям столицы извинения за причиненные неудобства.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0