https://sputnik-georgia.ru/20241120/sbornaya-gruzii-po-futbolu-proigrala-chekhii-v-poslednem-reshayuschem-ture-ligi-natsiy-291009250.html

Сборная Грузии по футболу проиграла Чехии в последнем решающем туре Лиги наций

Сборная Грузии по футболу проиграла Чехии в последнем решающем туре Лиги наций

Sputnik Грузия

Сборная Грузии заняла третье место в группе с семью очками, а на первом месте Чехия - 11 очков 20.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-20T01:49+0400

2024-11-20T01:49+0400

2024-11-20T01:59+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в шестом заключительном туре группового этапа Лиги наций УЕФА уступила в гостях команде Чехии - 1:2. Грузия пропустила первый гол уже на третьей минуте - отличился Павел Шульц. Гости бросились отыгрываться, но уже на 24-й минуте пропустили второй гол со штрафного. В составе хозяев отличился Адам Гложек. В первом же тайме главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль решил изменить ход игры и усилить атаку. Вместо Георгия Гвелесиани на поле вышел Зурико Давиташвили. Во втором тайме старания подопечных Саньоля увенчались успехом. На 60-й минуте после подачи Отара Какабадзе забил лучший бомбардир команды Жорж Микаутадзе. Саньоль провел еще несколько замен: вместо Георгия Чакветадзе вышел Буду Зивзивадзе, вместо Отара Китеишвили- Анзор Меквабишвили. На 79-й минуте французский наставник решил дать шанс форварду Сабе Лобжанидзе, который заменил Микаутадзе. Уже в добавленное арбитром время реальный шанс забить имел Зивзивадзе после прострела Кварацхелия, но пробил неточно пяткой. Последние минуты встречи оказались напряженными. Желтую карточку получили не справившись с нервами Хвича Кварацхелия и капитан команды Гурам Кашия. Теперь Кварацхелия пропустит следующий матч сборной. До конца матча счет на табло так и не изменился - 2:1.В параллельном матче группы В1 сборная Украины обыграла в гостях Албанию - 2:1. Таким образом, сборная Грузии заняла третье место в группе с семью очками. На первом месте Чехия - 11 очков, на втором Украина - восемь, а замыкает квартет Албания - семь очков. Сборная Грузии продолжит борьбу за то, чтобы остаться в дивизионе В на предстоящий сезон Лиги наций матчем плей-офф против одной из команд, занявшей третье место в дивизионе С. Что касается национальной команды Чехии, то она переходит в высший дивизион А . Сборная Украины сыграет в плей-офф за повышение в дивизион А, а албанцы вылетели в дивизион С.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, хвича кварацхелия, зурико давиташвили, чехия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа