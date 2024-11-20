https://sputnik-georgia.ru/20241120/sbornaya-gruzii-po-futbolu-proigrala-chekhii-v-poslednem-reshayuschem-ture-ligi-natsiy-291009250.html
Сборная Грузии по футболу проиграла Чехии в последнем решающем туре Лиги наций
Сборная Грузии по футболу проиграла Чехии в последнем решающем туре Лиги наций
Sputnik Грузия
Сборная Грузии заняла третье место в группе с семью очками, а на первом месте Чехия - 11 очков 20.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-20T01:49+0400
2024-11-20T01:49+0400
2024-11-20T01:59+0400
спорт
грузия
новости
вилли саньоль
хвича кварацхелия
зурико давиташвили
чехия
футбол
сборная грузии по футболу
лига наций уефа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/07/289786801_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ed4642d9f17faf88d1ec80e59984a2b7.jpg
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в шестом заключительном туре группового этапа Лиги наций УЕФА уступила в гостях команде Чехии - 1:2. Грузия пропустила первый гол уже на третьей минуте - отличился Павел Шульц. Гости бросились отыгрываться, но уже на 24-й минуте пропустили второй гол со штрафного. В составе хозяев отличился Адам Гложек. В первом же тайме главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль решил изменить ход игры и усилить атаку. Вместо Георгия Гвелесиани на поле вышел Зурико Давиташвили. Во втором тайме старания подопечных Саньоля увенчались успехом. На 60-й минуте после подачи Отара Какабадзе забил лучший бомбардир команды Жорж Микаутадзе. Саньоль провел еще несколько замен: вместо Георгия Чакветадзе вышел Буду Зивзивадзе, вместо Отара Китеишвили- Анзор Меквабишвили. На 79-й минуте французский наставник решил дать шанс форварду Сабе Лобжанидзе, который заменил Микаутадзе. Уже в добавленное арбитром время реальный шанс забить имел Зивзивадзе после прострела Кварацхелия, но пробил неточно пяткой. Последние минуты встречи оказались напряженными. Желтую карточку получили не справившись с нервами Хвича Кварацхелия и капитан команды Гурам Кашия. Теперь Кварацхелия пропустит следующий матч сборной. До конца матча счет на табло так и не изменился - 2:1.В параллельном матче группы В1 сборная Украины обыграла в гостях Албанию - 2:1. Таким образом, сборная Грузии заняла третье место в группе с семью очками. На первом месте Чехия - 11 очков, на втором Украина - восемь, а замыкает квартет Албания - семь очков. Сборная Грузии продолжит борьбу за то, чтобы остаться в дивизионе В на предстоящий сезон Лиги наций матчем плей-офф против одной из команд, занявшей третье место в дивизионе С. Что касается национальной команды Чехии, то она переходит в высший дивизион А . Сборная Украины сыграет в плей-офф за повышение в дивизион А, а албанцы вылетели в дивизион С.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
чехия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/07/289786801_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_dc3735ac0db7586220adc0f1802b2fb7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, хвича кварацхелия, зурико давиташвили, чехия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, хвича кварацхелия, зурико давиташвили, чехия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Сборная Грузии по футболу проиграла Чехии в последнем решающем туре Лиги наций
01:49 20.11.2024 (обновлено: 01:59 20.11.2024)
Сборная Грузии заняла третье место в группе с семью очками, а на первом месте Чехия - 11 очков
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в шестом заключительном туре группового этапа Лиги наций УЕФА уступила в гостях команде Чехии - 1:2.
Грузия пропустила первый гол уже на третьей минуте - отличился Павел Шульц. Гости бросились отыгрываться, но уже на 24-й минуте пропустили второй гол со штрафного. В составе хозяев отличился Адам Гложек.
В первом же тайме главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль решил изменить ход игры и усилить атаку. Вместо Георгия Гвелесиани на поле вышел Зурико Давиташвили.
Во втором тайме старания подопечных Саньоля увенчались успехом. На 60-й минуте после подачи Отара Какабадзе забил лучший бомбардир команды Жорж Микаутадзе.
Саньоль провел еще несколько замен: вместо Георгия Чакветадзе вышел Буду Зивзивадзе, вместо Отара Китеишвили- Анзор Меквабишвили. На 79-й минуте французский наставник решил дать шанс форварду Сабе Лобжанидзе, который заменил Микаутадзе.
Уже в добавленное арбитром время реальный шанс забить имел Зивзивадзе после прострела Кварацхелия, но пробил неточно пяткой.
Последние минуты встречи оказались напряженными. Желтую карточку получили не справившись с нервами Хвича Кварацхелия и капитан команды Гурам Кашия. Теперь Кварацхелия пропустит следующий матч сборной.
До конца матча счет на табло так и не изменился - 2:1.В параллельном матче группы В1 сборная Украины обыграла в гостях Албанию - 2:1.
Таким образом, сборная Грузии заняла третье место в группе с семью очками. На первом месте Чехия - 11 очков, на втором Украина - восемь, а замыкает квартет Албания - семь очков.
Сборная Грузии продолжит борьбу за то, чтобы остаться в дивизионе В на предстоящий сезон Лиги наций матчем плей-офф против одной из команд, занявшей третье место в дивизионе С.
Что касается национальной команды Чехии, то она переходит в высший дивизион А . Сборная Украины сыграет в плей-офф за повышение в дивизион А, а албанцы вылетели в дивизион С.