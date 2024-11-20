https://sputnik-georgia.ru/20241120/ukhodyaschaya-baydenovskaya-administratsiya-sdelala-esche-odnu-pakost-vsemu-miru--rtskhiladze-291019480.html
Уходящая байденовская администрация сделала еще одну пакость всему миру – Рцхиладзе
Уходящая байденовская администрация сделала еще одну пакость всему миру – Рцхиладзе
Sputnik Грузия
Институт Евразии организовал памятные мероприятия в честь русских воинов Русско-османской войны 1877-1878 годов и воинов Великой Отечественной войны 20.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-20T15:52+0400
2024-11-20T15:52+0400
2024-11-20T15:52+0400
общество
грузино-российские отношения
гулбаат рцхиладзе
грузия
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ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Уходящая байденовская администрация сделала еще одну пакость всему миру, разрешив киевскому режиму использовать американские ракеты дальнего радиуса действий против целей в тылу России, заявил директор Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе.Круглый стол на тему "Воссоединение Аджарии с Грузией: Благодарная Аджария и вся Грузия не забудет освободителей" прошел в Кобулети (Аджария). "Глобалисты хотят максимально обострить конфликт и вызвать резкую реакцию Москвы вплоть до ядерного удара. Это чистой воды провокация США, которые используют своих вассалов в Киеве. Режим явно проигрывает военные действия, российская армия наступает успешно, поэтому стала нужна такая провокация со стороны администрации Байдена", - отметил организатор мероприятия Гулбаат Рцхиладзе. Рцхиладзе проанализировал основы внешней политики России и сказал представителям интеллигенции Кобулети, что "внешняя политика России – принципиально мирная, Москва предлагает Тбилиси конструктивный диалог и возобновление дипотношений, а формат "3+3" оптимальный для Грузии". Институт Евразии вместе с представителями интеллигенции Кобулети организовал памятные мероприятия в честь русских воинов Русско-османской войны 1877-1878 годов и воинов Великой Отечественной Войны и провёл итоговый круглый стол.
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общество, грузино-российские отношения, гулбаат рцхиладзе, грузия
общество, грузино-российские отношения, гулбаат рцхиладзе, грузия
Уходящая байденовская администрация сделала еще одну пакость всему миру – Рцхиладзе
Институт Евразии организовал памятные мероприятия в честь русских воинов Русско-османской войны 1877-1878 годов и воинов Великой Отечественной войны
ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Уходящая байденовская администрация сделала еще одну пакость всему миру, разрешив киевскому режиму использовать американские ракеты дальнего радиуса действий против целей в тылу России, заявил директор Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе.
Круглый стол на тему "Воссоединение Аджарии с Грузией: Благодарная Аджария и вся Грузия не забудет освободителей" прошел в Кобулети (Аджария).
"Глобалисты хотят максимально обострить конфликт и вызвать резкую реакцию Москвы вплоть до ядерного удара. Это чистой воды провокация США, которые используют своих вассалов в Киеве. Режим явно проигрывает военные действия, российская армия наступает успешно, поэтому стала нужна такая провокация со стороны администрации Байдена", - отметил организатор мероприятия Гулбаат Рцхиладзе.
Рцхиладзе проанализировал основы внешней политики России и сказал представителям интеллигенции Кобулети, что "внешняя политика России – принципиально мирная, Москва предлагает Тбилиси конструктивный диалог и возобновление дипотношений, а формат "3+3" оптимальный для Грузии".
Институт Евразии вместе с представителями интеллигенции Кобулети организовал памятные мероприятия в честь русских воинов Русско-османской войны 1877-1878 годов и воинов Великой Отечественной Войны и провёл итоговый круглый стол
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