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Внешняя торговля Грузии продолжает расти

Внешняя торговля Грузии продолжает расти

Sputnik Грузия

Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года. 20.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-20T18:00+0400

2024-11-20T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2024 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>За отчетный период в страну импортировали продукцию на 13,6 миллиарда долларов, что почти на 5% больше данных за десять месяцев 2023 года.Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 8,1 миллиарда долларов, что на 3,1% больше аналогичного показателя прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.За десять месяцев 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 282,2%, ферросплавов – на 116,7%, а также спиртных напитков – на 57,7%.В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 27,9%, и лекарств – на 2,8%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 75,9%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 75,2%, и грузовых авто – на 29,7%.С начала года сократился импорт нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 13,4%, телефонных аппаратов – на 12,5%, а также легковых автомобилей – на 4,3%.С кем торгует ГрузияТурция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-октябре 2024 года составил 2,6 миллиарда долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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