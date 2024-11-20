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Внешняя торговля Грузии продолжает расти
Внешняя торговля Грузии продолжает расти
Sputnik Грузия
Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года. 20.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-20T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2024 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;За отчетный период в страну импортировали продукцию на 13,6 миллиарда долларов, что почти на 5% больше данных за десять месяцев 2023 года.Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 8,1 миллиарда долларов, что на 3,1% больше аналогичного показателя прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.За десять месяцев 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 282,2%, ферросплавов – на 116,7%, а также спиртных напитков – на 57,7%.В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 27,9%, и лекарств – на 2,8%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 75,9%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 75,2%, и грузовых авто – на 29,7%.С начала года сократился импорт нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 13,4%, телефонных аппаратов – на 12,5%, а также легковых автомобилей – на 4,3%.С кем торгует ГрузияТурция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-октябре 2024 года составил 2,6 миллиарда долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, германия, тбилиси, турция, сакстат
экономика, грузия, новости, германия, тбилиси, турция, сакстат

Внешняя торговля Грузии продолжает расти

18:00 20.11.2024
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliБатумский грузовой морской порт - портовые краны и судно на разгрузке
Батумский грузовой морской порт - портовые краны и судно на разгрузке - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2024
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года.
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2024 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
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За отчетный период в страну импортировали продукцию на 13,6 миллиарда долларов, что почти на 5% больше данных за десять месяцев 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-октябрь 2024 года

Показатель

Объем,

млн долларов

Рост

%

Экспорт

5 468,4

7,4

Импорт

13 556,9

4,8

Всего

19 025,3

5,5

Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 8,1 миллиарда долларов, что на 3,1% больше аналогичного показателя прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-октябрь 2024 год

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение

%

Легковые автомобили

2 000,4

13,5

Ферросплавы

310,5

116,7

Спиртные напитки

242,0

57,7

Вино

237,1

9,1

Руды и концентраты драгоценных металлов

198,1

282,2

За десять месяцев 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 282,2%, ферросплавов – на 116,7%, а также спиртных напитков – на 57,7%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 27,9%, и лекарств – на 2,8%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-октябрь 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение

%

Легковые автомобили

2 718,0

-4,3

Нефтепродукты

1 090,5

17,5

Лекарства

513,1

15,0

Газ

304,1

-13,4

Телефонные аппараты

260,5

-12,5

За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 75,9%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 75,2%, и грузовых авто – на 29,7%.
С начала года сократился импорт нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 13,4%, телефонных аппаратов – на 12,5%, а также легковых автомобилей – на 4,3%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-октябре 2024 года составил 2,6 миллиарда долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение

%

Турция

2 636,0

7,3

Россия

2 061,5

1,0

США

1 728,3

-5,0

Китай

1 597,5

13,5

Германия

1 084,1

29,4

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.
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