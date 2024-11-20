Внешняя торговля Грузии продолжает расти
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliБатумский грузовой морской порт - портовые краны и судно на разгрузке
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года.
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2024 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 13,6 миллиарда долларов, что почти на 5% больше данных за десять месяцев 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-октябрь 2024 года
Показатель
Объем,
млн долларов
Рост
%
Экспорт
5 468,4
7,4
Импорт
13 556,9
4,8
Всего
19 025,3
5,5
Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 8,1 миллиарда долларов, что на 3,1% больше аналогичного показателя прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-октябрь 2024 год
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение
%
Легковые автомобили
2 000,4
13,5
Ферросплавы
310,5
116,7
Спиртные напитки
242,0
57,7
Вино
237,1
9,1
Руды и концентраты драгоценных металлов
198,1
282,2
За десять месяцев 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 282,2%, ферросплавов – на 116,7%, а также спиртных напитков – на 57,7%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 27,9%, и лекарств – на 2,8%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-октябрь 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение
%
Легковые автомобили
2 718,0
-4,3
Нефтепродукты
1 090,5
17,5
Лекарства
513,1
15,0
Газ
304,1
-13,4
Телефонные аппараты
260,5
-12,5
За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 75,9%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 75,2%, и грузовых авто – на 29,7%.
С начала года сократился импорт нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 13,4%, телефонных аппаратов – на 12,5%, а также легковых автомобилей – на 4,3%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-октябре 2024 года составил 2,6 миллиарда долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение
%
Турция
2 636,0
7,3
Россия
2 061,5
1,0
США
1 728,3
-5,0
Китай
1 597,5
13,5
Германия
1 084,1
29,4
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.