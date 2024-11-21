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От Моны Лизы до бюста Нефертити: AI взгляд на мировые шедевры
От Моны Лизы до бюста Нефертити: AI взгляд на мировые шедевры
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik, как искусственный интеллект воссоздает легендарные образы, адаптируя их к современной стилистике 21.11.2024, Sputnik Грузия
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В этой подборке представлены знаменитые произведения искусства, переосмысленные искусственным интеллектом. От реалистичных деталей до неожиданных стилевых решений — каждая вариация подчеркивает, как современные технологии могут вдохнуть новую жизнь в шедевры прошлых веков.
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фото, мультимедиа, в мире, культура, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, в мире, культура, фотоленты, новости в фотографиях

От Моны Лизы до бюста Нефертити: AI взгляд на мировые шедевры

11:45 21.11.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как искусственный интеллект воссоздает легендарные образы, адаптируя их к современной стилистике
В этой подборке представлены знаменитые произведения искусства, переосмысленные искусственным интеллектом. От реалистичных деталей до неожиданных стилевых решений — каждая вариация подчеркивает, как современные технологии могут вдохнуть новую жизнь в шедевры прошлых веков.
© photo : AI generated/Public domainAI представил свою вариацию образа знаменитой картины "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли. Эта картина, написанная в 1486 году, является одним из самых известных произведений флорентийской школы живописи.
 Рождение Венеры Сандро Боттичелли - Sputnik Грузия
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© photo : AI generated/Public domain
AI представил свою вариацию образа знаменитой картины "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли. Эта картина, написанная в 1486 году, является одним из самых известных произведений флорентийской школы живописи.
© photo : AI generated/CCO

Искусственный интеллект представил, как бы выглядела знаменитая статуя "Венера Милосская" в современном мире.

Искусственный интеллект представил, как бы выглядела знаменитая статуя &quot;Венера Милосская&quot; в современном мире. - Sputnik Грузия
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© photo : AI generated/CCO

Искусственный интеллект представил, как бы выглядела знаменитая статуя "Венера Милосская" в современном мире.

© photo : AI generated/Philip Pikart / Picture of the Nefertiti bust in Neues Museum, Berlin

AI представил свою вариацию бюста Нефертити – одного из самых известных произведений амарнского стиля и древнеегипетского искусства в целом.

AI представил свою вариацию бюста Нефертити – одного из самых известных произведений амарнского стиля и древнеегипетского искусства в целом. - Sputnik Грузия
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© photo : AI generated/Philip Pikart / Picture of the Nefertiti bust in Neues Museum, Berlin

AI представил свою вариацию бюста Нефертити – одного из самых известных произведений амарнского стиля и древнеегипетского искусства в целом.

© photo : AI generated/Public domain

AI представил свою вариацию знаменитой картины "Дама с горностаем", которая, как считается, принадлежит кисти Леонардо да Винчи. По мнению многих исследователей, это портрет Чечилии Галлерани — возлюбленной Лодовико Сфорца по прозванию Иль Моро, герцога Миланского.

AI представил свою вариацию знаменитой картины &quot;Дама с горностаем&quot;, которая, как считается, принадлежит кисти Леонардо да Винчи. По мнению многих исследователей, это портрет Чечилии Галлерани — возлюбленной Лодовико Сфорца по прозванию Иль Моро, герцога Миланского. - Sputnik Грузия
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© photo : AI generated/Public domain

AI представил свою вариацию знаменитой картины "Дама с горностаем", которая, как считается, принадлежит кисти Леонардо да Винчи. По мнению многих исследователей, это портрет Чечилии Галлерани — возлюбленной Лодовико Сфорца по прозванию Иль Моро, герцога Миланского.

© photo : AI generated/Public domain

AI представил свою вариацию трех граций Боттичелли, вдохновленную фрагментом картины “Весна” Сандро Боттичелли, написанной в 1482 году.

AI представил свою вариацию трех граций Боттичелли, вдохновленную фрагментом картины “Весна” Сандро Боттичелли, написанной в 1482 году. - Sputnik Грузия
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© photo : AI generated/Public domain

AI представил свою вариацию трех граций Боттичелли, вдохновленную фрагментом картины “Весна” Сандро Боттичелли, написанной в 1482 году.

© photo : AI generated/Public domain

А так выглядела бы знаменитая "Джоконда" Леонардо да Винчи в современном мире. "Мона Лиза", или "Джоконда" – это одно из самых известных произведений мировой живописи, созданное между 1503 и 1505 годами.

А так выглядела бы знаменитая &quot;Джоконда&quot; Леонардо да Винчи в современном мире. &quot;Мона Лиза&quot;, или &quot;Джоконда&quot; – это одно из самых известных произведений мировой живописи, созданное между 1503 и 1505 годами. - Sputnik Грузия
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© photo : AI generated/Public domain

А так выглядела бы знаменитая "Джоконда" Леонардо да Винчи в современном мире. "Мона Лиза", или "Джоконда" – это одно из самых известных произведений мировой живописи, созданное между 1503 и 1505 годами.

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