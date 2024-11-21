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От Моны Лизы до бюста Нефертити: AI взгляд на мировые шедевры

От Моны Лизы до бюста Нефертити: AI взгляд на мировые шедевры

Sputnik Грузия

Смотрите в фотоленте Sputnik, как искусственный интеллект воссоздает легендарные образы, адаптируя их к современной стилистике 21.11.2024, Sputnik Грузия

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В этой подборке представлены знаменитые произведения искусства, переосмысленные искусственным интеллектом. От реалистичных деталей до неожиданных стилевых решений — каждая вариация подчеркивает, как современные технологии могут вдохнуть новую жизнь в шедевры прошлых веков.

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Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, в мире, культура, фотоленты, новости в фотографиях