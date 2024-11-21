От Моны Лизы до бюста Нефертити: AI взгляд на мировые шедевры

В этой подборке представлены знаменитые произведения искусства, переосмысленные искусственным интеллектом. От реалистичных деталей до неожиданных стилевых решений — каждая вариация подчеркивает, как современные технологии могут вдохнуть новую жизнь в шедевры прошлых веков.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как искусственный интеллект воссоздает легендарные образы, адаптируя их к современной стилистике
В этой подборке представлены знаменитые произведения искусства, переосмысленные искусственным интеллектом. От реалистичных деталей до неожиданных стилевых решений — каждая вариация подчеркивает, как современные технологии могут вдохнуть новую жизнь в шедевры прошлых веков.
AI представил свою вариацию образа знаменитой картины "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли. Эта картина, написанная в 1486 году, является одним из самых известных произведений флорентийской школы живописи.
AI представил свою вариацию знаменитой картины "Дама с горностаем", которая, как считается, принадлежит кисти Леонардо да Винчи. По мнению многих исследователей, это портрет Чечилии Галлерани — возлюбленной Лодовико Сфорца по прозванию Иль Моро, герцога Миланского.
AI представил свою вариацию знаменитой картины "Дама с горностаем", которая, как считается, принадлежит кисти Леонардо да Винчи. По мнению многих исследователей, это портрет Чечилии Галлерани — возлюбленной Лодовико Сфорца по прозванию Иль Моро, герцога Миланского.
А так выглядела бы знаменитая "Джоконда" Леонардо да Винчи в современном мире. "Мона Лиза", или "Джоконда" – это одно из самых известных произведений мировой живописи, созданное между 1503 и 1505 годами.
А так выглядела бы знаменитая "Джоконда" Леонардо да Винчи в современном мире. "Мона Лиза", или "Джоконда" – это одно из самых известных произведений мировой живописи, созданное между 1503 и 1505 годами.