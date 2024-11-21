https://sputnik-georgia.ru/20241121/barselona-podtverdila-nachalo-peregovorov-o-perekhode-kvaratskheliya-v-katalonskiy-klub--smi-291033464.html

"Барселона" подтвердила начало переговоров о переходе Кварацхелия в каталонский клуб – СМИ

"Барселона" подтвердила начало переговоров о переходе Кварацхелия в каталонский клуб – СМИ

Sputnik Грузия

Кварацхелия пока не продлил контракт с итальянским "Наполи" 21.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-21T14:26+0400

2024-11-21T14:26+0400

2024-11-21T14:26+0400

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хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Один из топовых футбольных клубов Европы, каталонская "Барселона", возобновил переговоры о переходе в команду звезды итальянского "Наполи", грузинского вингера Хвичи Кварацхелия, сообщило приближенное к сине-гранатовым издание Sport. О том, что "Барса" всерьез заинтересована в будущем трансфере Кварацхелия, сообщило и авторитетное издание SKY sport Italia. "Хвича Кварацхелия попал в поле зрения одного из европейских грандов – "Барселоны", каталонцы интересуются грузинским нападающим, который пока не договорился о продлении контракта с "Наполи". "Барселона" ищет фланговых игроков", - написало издание. Кварацхелия пока не подписал новый контракт с неаполитанцами. По данным СМИ, агент футболиста не смог договориться с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. При этом на сегодняшний день зарплата грузинского легионера в клубе является одной из самых низких – 1,2 млн евро в год. Из инсайдерских источников стала известна сумма, которую "Барселона" решила потратить на трансфер грузинского вингера "Наполи". По данным La Repubblica, после окончания сезона руководство "Барселоны" собирается предложить неаполитанцам около 80 миллионов евро.Сообщается, что "Барселона" отказалась от покупки нападающего "Атлетико" Нико Уильямса и сделала ставку на Хвичу. В текущем сезоне в серии А на счету Кварацхелия пять голов и две голевые передачи. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года из батумского "Динамо".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия