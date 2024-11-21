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Доходы телеканалов от рекламы в Грузии сократились – последние данные
Доходы телеканалов от рекламы в Грузии сократились – последние данные
Sputnik Грузия
В третьем квартале 2024 года наибольшую долю доходов от телевизионной коммерческой рекламы вновь получила компания "Имеди" 21.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-21T10:51+0400
2024-11-21T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Доходы телеканалов Грузии от рекламы в третьем квартале 2024 года сократились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 16 миллионов лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Доходы от коммерческой рекламы включают коммерческую рекламу, спонсорство, размещение продукта, телеторговлю и коммерческие объявления. При этом на долю прямой рекламы пришлось 74% рекламных доходов, полученных телеканалами в третьем квартале 2024 года.В третьем квартале 2024 года наибольшую долю доходов от телевизионной коммерческой рекламы вновь получила компания "Имеди" – 5,6 миллиона лари, что на 0,7 миллиона лари меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте – "Рустави 2" с доходом 2,1 миллиона лари, что на 0,4 миллиона лари меньше, чем в прошлом году. Третье место по доходам занимает телеканал "Мтавари архи" с доходом 1,6 миллиона лари, что на 0,2 миллиона лари меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Телеканал POST TV получил в третьем квартале 1,4 миллиона лари, что на 0,4 миллиона меньше, чем в прошлом году. Доход TV Pirveli остался неизменным и составил 1,2 миллиона лари, а вот доход телеканала Formula уменьшился на полмиллиона лари и составил 0,8 миллиона лари. Поскольку отчет Национальной комиссии включает только анализ доходов от коммерческой рекламы, в него не включены доходы от платной политической рекламы, которую телеканалы предоставляли в предвыборный период, совпавший с третьим кварталом и длившийся с 27 августа по 26 октября. Соответственно, в отчетном периоде время, отведенное вещателями на рекламу, было разделено на коммерческую и платную политическую рекламу, что сократило время, отведенное на коммерческую рекламу. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 ноября составляет 2.7484 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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tv pirveli, грузия, новости, общество
tv pirveli, грузия, новости, общество
Доходы телеканалов от рекламы в Грузии сократились – последние данные
В третьем квартале 2024 года наибольшую долю доходов от телевизионной коммерческой рекламы вновь получила компания "Имеди"
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Доходы телеканалов Грузии от рекламы в третьем квартале 2024 года сократились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 16 миллионов лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям.
Доходы от коммерческой рекламы включают коммерческую рекламу, спонсорство, размещение продукта, телеторговлю и коммерческие объявления.
При этом на долю прямой рекламы пришлось 74% рекламных доходов, полученных телеканалами в третьем квартале 2024 года.
В третьем квартале 2024 года наибольшую долю доходов от телевизионной коммерческой рекламы вновь получила компания "Имеди" – 5,6 миллиона лари, что на 0,7 миллиона лари меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На втором месте – "Рустави 2" с доходом 2,1 миллиона лари, что на 0,4 миллиона лари меньше, чем в прошлом году.
Третье место по доходам занимает телеканал "Мтавари архи" с доходом 1,6 миллиона лари, что на 0,2 миллиона лари меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Телеканал POST TV получил в третьем квартале 1,4 миллиона лари, что на 0,4 миллиона меньше, чем в прошлом году.
Доход TV Pirveli остался неизменным и составил 1,2 миллиона лари, а вот доход телеканала Formula уменьшился на полмиллиона лари и составил 0,8 миллиона лари.
Поскольку отчет Национальной комиссии включает только анализ доходов от коммерческой рекламы, в него не включены доходы от платной политической рекламы, которую телеканалы предоставляли в предвыборный период, совпавший с третьим кварталом и длившийся с 27 августа по 26 октября.
Соответственно, в отчетном периоде время, отведенное вещателями на рекламу, было разделено на коммерческую и платную политическую рекламу, что сократило время, отведенное на коммерческую рекламу.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 ноября составляет 2.7484 GEL/$1.