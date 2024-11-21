https://sputnik-georgia.ru/20241121/evro-2025--soperniki-molodezhnoy-sbornoy-gruzii-po-futbolu-opredelyatsya-3-dekabrya-291039077.html

Евро-2025 : соперники молодежной сборной Грузии по футболу определятся 3 декабря

Евро-2025 : соперники молодежной сборной Грузии по футболу определятся 3 декабря

Sputnik Грузия

Континентальный чемпионат пройдет в Словакии 11-28 июля 2025 года 21.11.2024, Sputnik Грузия

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Соперники молодежной сборной Грузии по футболу по групповому этапу финальной части чемпионата Европы 2025 года определятся в ходе жеребьевки 3 декабря, сообщили в UEFA (Союз европейских футбольных ассоциаций). Молодежная сборная Грузии под руководством Рамаза Сванадзе в ответном матче плей-офф за выход на чемпионат Европы 2025 года среди юношей до 21 года в гостях в серии пенальти обыграла Хорватию и во второй раз подряд сыграет на чемпионате Европы. Первая встреча в Тбилиси завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Континентальный чемпионат пройдет в Словакии 11-28 июля 2025 года. Помимо Грузии, в финальный турнир через плей-офф вышли также сборные Чехии и Финляндии. На Евро-2025 также сыграют Словакия, Дания, Англия (действующий чемпион), Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Испания и Украина. Шестнадцать команд будут разделены на четыре группы. Жеребьевка турнира состоится в Братиславе. Сборная Грузии впервые в 2023 году сыграла в финальной стадии в качестве страны-хозяйки престижного турнира. Грузинские футболисты из самой сложной группы попали в восьмерку лучших молодежных команд континента. В 1/4 финала грузины уступили Израилю в серии послематчевых пенальти – 3:4.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, футбол, сборная грузии по футболу